Не был способен руководить в военное положение, – депутат об увольнении главы Запорожской ОВА

Президент Владимир Зеленский уволил 5 руководителей военных администраций. Одним из них был глава Запорожской ОВА Александр Старух.

Отставка Старуха не была неожиданной. Об этом для 24 Канала рассказал депутат Запорожского областного совета Сергей Лышенко.

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"Депутаты областного совета на самом деле давно уже знали, что такое может быть, ждали этого. Все понимали, что Старух не занимался разрешением возникающих конфликтов. Он пытался мирно все разрешить. Он ничего не делал для того, чтобы принимать кадровые решение или предпринимать действия для урегулирования ситуации. Это все должно привести к тому, что чаша терпения у всех переполнится", – сказал Лышенко.

Вероятные причины увольнения

По словам депутата, каждый скандал не заканчивался ничем. По его словам, были проблемы с гуманитаркой, потом оказалось, что Евгений Балицкий до сих пор является депутатом областного совета.

"Кроме этого, у нас единственный областной совет в Украине, который за период полномасштабного вторжения не провел ни одной сессии. Так было удобно ОВА, но так не может быть постоянно", – рассказал Лышенко.

Обратите внимание – Сергей Лышенко об увольнении руководителя Запорожской ОВА: смотрите видео

Депутат добавил, что первым заместителем председателя облсовета является Любим – депутат от "Оппозиционного блока" и второй человек в списке после Балицкого. Кроме этого, есть коллаборант Галина Данильченко. Лышенко сказал, что общественность недовольна, но никто эту проблему не решает.

"У нас Балицкий был на совещании 22 февраля, когда в администрации решали вопрос об усилении обороноспособности области. Есть такие последствия. С подачи Балицкого решили ничего не делать. Старух на это пошел. Есть недавний скандал с отсутствием помощи пострадавшим от обстрелов жителям. Это все наложилось и есть что имеем", – отметил Лышенко.

Руководитель для мирного времени

Балицкий является гауляйтером оккупированного Мелитополя. Он получил российский паспорт задолго до 24 февраля.

Лышенко считает, что такие события в Запорожской области возникли из-за отсутствия политической воли у Старуха. Областной совет осенью 2020 года не мог избрать должного руководителя. Депутат отметил, что есть несколько сил, которые не могли договориться между собой.

Пришел Старух, всех помирил и вовлек в процессы. Вроде бы все нормализовалось. Он руководитель мирного времени и не был способен руководить в военное время, – считает Лышенко.

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