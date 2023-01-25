Відставка Старуха не була неочікуваною. Про це для 24 Каналу розповів депутат Запорізької обласної ради Сергій Лишенко.

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"Депутати обласної ради насправді давно вже знали, що таке може бути, чекали цього. Всі розуміли, що Старух не займався розв'язанням конфліктів, які виникали. Він намагався мирно все розв'язати. Він нічого не робив для того, щоб ухвалювати кадрові рішення або робити дії для врегулювання ситуації. Це все мало призвести до того, що чаша терпіння у всіх переповниться", – сказав Лишенко.

Ймовірні причини звільнення

За словами депутата, кожен скандал не закінчувався нічим. За його словами, були проблеми з гуманітаркою, потім виявилось, що Євген Балицький досі є депутатом обласної ради.

"Крім цього, у нас єдина обласна рада в Україні, яка за період повномасштабного вторгнення не провела жодної сесії. Так було зручно ОВА, але так не може бути постійно", – розповів Лишенко.

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Депутат додав, що першим заступником голови облради є Любім – депутат від "Опозиційного блоку" і друга людина в списку після Балицького. Крім цього, є колаборантка Галина Данильченко. Лишенко сказав, що громадськість незадоволена, але ніхто цю проблему не розв'язує.

"У нас Балицький був на нараді 22 лютого, коли в адміністрації розв'язували питання щодо посилення обороноздатності області. Маємо такі наслідки. З подачі Балицького вирішили нічого не робити. Старух на це пішов. Є нещодавній скандал з відсутністю допомоги постраждалим від обстрілів мешканцям. Це все наклалося і маємо що маємо", – зазначив Лишенко.

Зауважте! Балицький є гауляйтером окупованого Мелітополя. Він отримав російський паспорт задовго до 24 лютого.

Керівник для мирного часу

Лишенко вважає, що такі події у Запорізькій області виникли через відсутність політичної волі у Старуха.Депутат пригадав, що коли вже колишній очільник ОВА обійняв посаду, то теж тривав конфлікт. Обласна рада восени 2020 року не могла обрати належного керівника. Депутат зазначив, що є кілька сил, які не могли між собою домовитися.

Прийшов Старух, всіх помирив і залучив до процесів. Начебто все нормалізувалося. Він керівник мирного часу й не був здатен керувати у воєнний час, – вважає Лишенко.

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