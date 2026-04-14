У "Черниговоблэнерго" объяснили, что произошло.
Почему в Чернигове исчез свет?
Там отметили, что северная часть Чернигова обесточена из-за повреждения кабельной линии.
Без света – 4300 абонентов.
Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения,
– заявили в облэнерго в 21:33
Напомним, что критическая инфраструктура Черниговской области постоянно подвергается российским обстрелам.
Так, 13 апреля в результате вражеской атаки был поврежден энергообъект в Черниговском районе. Без света остались более 12 тысяч абонентов этого же района.
6 апреля в результате российского обстрела были повреждены энергообъекты в Новгород-Северском, Нежинском, Черниговском и Корюковском районе. Сотни тысяч людей остались без света.
Почему в Украине снова отключают свет
В компании ДТЭК говорят, что ситуация в энергосистеме остается напряженной даже после завершения отопительного сезона.
Бывший руководитель Укрэнерго Владимир Кудрицкий объясняет: сейчас полноценно не работают два важных источника электроэнергии – импорт из Европы и газовая генерация. Причина – решении регулятора НКРЭКУ. Он установил заниженные цены на электроэнергию для бизнеса, из-за чего импорт электричества стал невыгодным, а газовые электростанции не могут работать без убытков.
По словам Кудрицкого, ресурсов в Украине достаточно, но из-за неправильного регулирования образовался искусственный дефицит. В результате бизнес вместо более дешевого электричества вынужден использовать дорогие дизель-генераторы.
Энергетический эксперт Владимир Омельченко добавляет еще одну причину – погоду. Из-за облачности солнечные электростанции производят меньше электроэнергии. Он также подтверждает, что из-за решения регулятора: остановилась часть газовой генерации, ограничили импорт электроэнергии. Именно это, по его мнению, и стало главной причиной возвращения отключений.