У "Черниговоблэнерго" объяснили, что произошло.

Почему в Чернигове исчез свет?

Там отметили, что северная часть Чернигова обесточена из-за повреждения кабельной линии.

Без света – 4300 абонентов.

Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения,

– заявили в облэнерго в 21:33

Напомним, что критическая инфраструктура Черниговской области постоянно подвергается российским обстрелам.

Так, 13 апреля в результате вражеской атаки был поврежден энергообъект в Черниговском районе. Без света остались более 12 тысяч абонентов этого же района.

6 апреля в результате российского обстрела были повреждены энергообъекты в Новгород-Северском, Нежинском, Черниговском и Корюковском районе. Сотни тысяч людей остались без света.

