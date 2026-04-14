У "Чернігівобленерго" пояснили, що сталося.

Чому у Чернігові зникло світло?

Там зазначили, що північна частина Чернігова знеструмлена через пошкодження кабельної лінії.

Без світла – 4300 абонентів.

Енергетики уже працюють над відновленням електропостачання,

– заявили в обленерго о 21:33

Нагадаємо, що критична інфраструктура Чернігівської області постійно зазнає російських обстрілів.

Так, 13 квітня внаслідок ворожої атаки було пошкоджено енергооб'єкт у Чернігівському районі. Без світла залишилися понад 12 тисяч абонентів цього ж району.

6 квітня внаслідок російського обстрілу були пошкоджені енергооб'єкти у Новгород-Сіверському, Ніжинському, Чернігівському та Корюківському районі. Сотні тисяч людей залишилися без світла.

