У "Чернігівобленерго" пояснили, що сталося.
Чому у Чернігові зникло світло?
Там зазначили, що північна частина Чернігова знеструмлена через пошкодження кабельної лінії.
Без світла – 4300 абонентів.
Енергетики уже працюють над відновленням електропостачання,
– заявили в обленерго о 21:33
Нагадаємо, що критична інфраструктура Чернігівської області постійно зазнає російських обстрілів.
Так, 13 квітня внаслідок ворожої атаки було пошкоджено енергооб'єкт у Чернігівському районі. Без світла залишилися понад 12 тисяч абонентів цього ж району.
6 квітня внаслідок російського обстрілу були пошкоджені енергооб'єкти у Новгород-Сіверському, Ніжинському, Чернігівському та Корюківському районі. Сотні тисяч людей залишилися без світла.
Чому в Україні знову відключають світло
У компанії ДТЕК кажуть, що ситуація в енергосистемі залишається напруженою навіть після завершення опалювального сезону.
Колишній керівник Укренерго Володимир Кудрицький пояснює: зараз повноцінно не працюють два важливі джерела електроенергії – імпорт з Європи та газова генерація. Причина – рішенні регулятора НКРЕКП. Він встановив занижені ціни на електроенергію для бізнесу, через що імпорт електрики став невигідним, а газові електростанції не можуть працювати без збитків.
За словами Кудрицького, ресурсів в Україні достатньо, але через неправильне регулювання утворився штучний дефіцит. У результаті бізнес замість дешевшої електрики змушений використовувати дорогі дизель-генератори.
Енергетичний експерт Володимир Омельченко додає ще одну причину – погоду. Через хмарність сонячні електростанції виробляють менше електроенергії. Він також підтверджує, що через рішення регулятора: зупинилася частина газової генерації, обмежили імпорт електроенергії. Саме це, на його думку, і стало головною причиною повернення відключень.