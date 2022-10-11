Почему свет в Киеве отключали не по анонсированному графику: объяснение

В столице растет дефицит мощности. Следовательно, в Укрэнерго вынуждены увеличивать количество отключенных клиентов.

Об этом сообщили в ДТЭК Киевские региональные электросети. Отметили, что отключения не идут по графику.

К теме Где в Украине будут планово отключать свет: график для Киева и других городов

Ранее по распоряжению НЭК Укрэнерго из-за дефицита мощности временно ограничивали электроснабжение в часть 1-й очереди. В ДТЭК сообщили о таком порядке отключения очередей для стабилизации:

1 очередь – 06:00 – 10:00, 14:00 – 18:00 и 22:00 – 02:00;

2 очередь – 10:00 – 14:00, 18:00 – 22:00 и 02:00 – 06:00.

Советуют не включать мощные электроприборы

В ДТЭК объяснили, что если какой-то пункт повторяется в нескольких очередях, то отключение будет касаться разных улиц. Отсутствие электроэнергии на улице будет длиться не дольше 4 часов.

В скором времени в ДТЭК опубликуют графики с конкретными улицами, где не будет электроэнергии. Сообщения появится на сайте и соцсетях компании.

Обращаемся к клиентам с просьбой не включать мощные электроприборы (стиральные машины, бойлеры, кондиционеры, электрочайники и т.п.) во время утреннего и вечернего пиков потребления с 7:00 до 11:00 и с 17:00 до 22:00, – отметили в ДТЭК.

Атаки россиян на критическую инфраструктуру

Россияне массированно атаковали Украину 10 и 11 октября ракетами и дронами-камикадзе. Поэтому ряд городов и сел остались без света воды и мобильной связи. Из-за этого начались веерные отключения из-за нехватки мощности. Кроме этого, все еще продолжаются ремонтные работы.

В Винницкой области вводят режим тотальной экономии электроэнергии, поскольку на объектах инфраструктуры есть серьезные разрушения. В настоящее время без света остались 242 населенных пункта области.

"Экономия нужна, чтобы могли работать больницы, социальные учреждения. Иначе "Винницаоблэнерго" будет вынуждено ввести графики аварийных отключений", – подчеркнул глава ОВА Сергей Борзов.

Зеленский обратился к украинцам 11 октября: смотрите видео