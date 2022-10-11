Про це повідомили у ДТЕК Київські регіональні електромережі. Зазначили, що відключення не йдуть за графіком.

До теми Де в Україні планово відключатимуть світло: графік для Києва та інших міст

Раніше за розпорядженням НЕК Укренерго через дефіцит потужності тимчасово обмежували електропостачання до частини 1-ої черги. У ДТЕК повідомили про такий порядок відключання черг для стабілізації:

1 черга – 06:00 – 10:00, 14:00 – 18:00 та 22:00 – 02:00;

2 черга – 10:00 – 14:00, 18:00 – 22:00 та 02:00 – 06:00.

Радять не вмикати потужних електроприладів

У ДТЕК пояснили, що коли якийсь пункт повторюється в кількох чергах, то відключення стосуватиметься різних вулиць. Відсутність електроенергії на вулиці триватиме не довше ніж 4 години.

Незабаром у ДТЕК опублікують графіки з конкретними вулицями, де не буде електроенергії. Повідомлення з'явиться на сайті та соцмережах компанії.

Звертаємося до клієнтів з проханням не вмикати потужні електроприлади (пральні машини, бойлери, кондиціонери, електрочайники тощо) під час ранкового та вечірнього піків споживання з 7:00 до 11:00 та з 17:00 до 22:00, – наголосили у ДТЕК.

Атаки росіян на критичну інфраструктуру

Росіяни масовано атакували Україну 10 та 11 жовтня ракетами та дронами-камікадзе. Через це низка міст та сіл залишилися без світла води та мобільного зв'язку. Через це розпочалися віялові відключення через брак потужності. Крім цього, все ще тривають ремонтні роботи.

На Вінниччині вводять режим тотальної економії електроенергії, оскільки на об'єктах інфраструктури є серйозні руйнування. Наразі без світла залишилися 242 населених пункти області.

"Економія потрібна, щоб могли працювати лікарні, соціальні заклади. Інакше "Вінницяобленерго" буде вимушено ввести графіки аварійних відключень", – наголосив глава ОВА Сергій Борзов.

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