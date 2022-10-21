В части Житомира нет света и воды: мэр города объяснил, в чем проблема

В части Житомира отсутствует электроснабжение. Все потому, что на одной из подстанций возникло перенапряжение.

Мэр города Сергей Сухомлин призывает местных быть осмотрительными на дорогах, поскольку светофоры на дорогах либо вообще не работают, либо работают некачественно. Также в Житомире возникли проблемы с водоснабжением.

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В Житомире возникли проблемы со светом: в чем причина

Где же нет света в городе, Сергей Сухомлин не сообщил. Когда наладят электроснабжение, также неизвестно.

Более подробную информацию об отключении электроэнергии можно получить на сайте облэнерго.

В результате аварийных ситуаций в Житомире приостановлено водоснабжение до улицы Гоголевской, 102, 103, 104, улицы Вокзальной, 10, 12, 16, 18, 18 а, 20, 22, 24 и улицы Бориса Тена, 142, 143. водоснабжение микрорайонов Богунии и Крошни.

Напомним, что 18 октября российские оккупанты нанесли ракетные удары по энергетической инфраструктуре Житомира. В результате в городе исчезли свет и вода. К сожалению, 2 человека получили повреждения, один пострадавший находится в тяжелом состоянии.

20 октября жителей Житомира предупреждали о технических отключениях света. Они необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на трансформаторные подстанции.

Украинцев призывают экономить электроэнергию

Из-за атаки врага пострадала энергетика нашей страны. В "Укрэнерго" уже анонсировали отключение света по всем областям Украины. Более подробную информацию об отключении в вашем регионе читайте по ссылке.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что атаки российских крылатых ракет и иранских ударных дронов разрушили более трети энергетической инфраструктуры страны. Поэтому, к сожалению, наше государство больше не может экспортировать электричество, чтобы помочь Европе сохранять стабильность.

Как долго будет выдерживать энергосистема Украины и что делать украинцам в таких ситуациях – читайте по ссылке.

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