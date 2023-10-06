В Воздушных силах объяснили, почему не была объявлена тревога в Харькове во время ударов
Во время атаки по Харькову в городе не была объявлена воздушная тревога. Дело в том, что ракеты шли по баллистической траектории.
Об этом заявил спикер Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, информирует 24 Канал. Кроме того, враг мог применить тот тип вооружения, смертоносную работу которого, к сожалению, своевременно не удается обнаружить.
Смотрите также Удар по Харькову: есть попадания в жилой дом, среди пострадавших младенец
В то же время, его точный тип еще предстоит установить.
Надо дождаться, когда увидят обломки. Предварительно скажем так, что ракеты шли по баллистической траектории. Это может быть тот тип вооружения, который, к сожалению, не удается своевременно обнаруживать,
– сказал он.
Игнат добавил, что Воздушные силы ВСУ пользуются данными, предоставляемыми украинской стороной партнерами, данными разведки, когда есть такая информация, и "безусловно объявляется ракетная опасность".
"То есть воздушная тревога – угроза применения баллистического вооружения. Но подчеркиваю, что иногда врагу удается делать это скрыто. И тогда тревога приходит вместе со взрывами. Здесь ничего не поделаешь", – добавил полковник.
Спикер добавил, что снаряды, запущенные из реактивной артиллерии, также летят считанные секунды.
Главное об ударе по Харькову
- Российские войска 6 октября около 7:00 нанесли ракетные удары по Харькову.
- В ОВА сообщили, что есть попадание в частный дом, под завалами нашли ребенка – погиб 10-летний мальчик.
- В результате вражеской атаки пострадали 23 человека.
- Предварительно, враг применил ракеты типа "Искандер".