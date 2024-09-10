Британский генерал ответил, сколько территорий России могут контролировать ВСУ

Украина намерена удерживать захваченную территорию в Курской области России в течение определенного времени, сколько потребуется. Однако контроль над всей захваченной территорией не имеет значения.

Такое мнение 24 Каналу высказал генерал-майор Великобритании в отставке Чип Чепмен. Он сказал, переламывают ли Вооруженные Силы Украины сейчас ход войны и какую в роль играет захват российской территории в Курской области.

Стоит внимания Бросает все силы на Покровск вместо Курщины: почему Путина интересует Украина, а не Россия

Нужно ли удерживать все захваченные территории России

По мнению генерал-майора Великобритании в отставке, Силы обороны не смогут удерживать всю захваченную территорию в Курской области. Поэтому нужно определить, какая территория в Курской области является жизненно важной, что является ключевым объектом, и в соответствии с этим формировать стратегию.

Именно поэтому, по моему мнению, украинские войска уничтожают некоторые мосты в Курской области – это часть стратегии, которая помогает Украине удерживать территории,

– отметил Чепмен.

По его словам, с военной точки зрения глупо удержать всю захваченную территорию. К тому же если Россия перебросит на Курское направление многочисленные силы, то украинское командование примет правильное решение об отступлении. Например, как это было во время битвы за Бахмут, когда целью украинцев было максимальное уничтожение российских сил.

Какую часть российской территории контролируют ВСУ: смотрите на карте

Захваченная часть Курской области – это психологически ключевая территория, которая, кстати, делает невозможным замораживание войны.

"Это важно, что Украина имеет территории, на которых Владимир Путин не сможет просто заморозить конфликт как один из потенциальных вариантов в случае переговоров", – сказал генерал-майор Великобритании в отставке.

К слову, министр обороны Британии Джон Гили считает, что чем дольше украинские военные удерживают свои позиции в Курской области России, тем слабее становится Путин.