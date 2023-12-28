Сам не понимаю, – Марченко о том, почему военные продолжают покупать вещи за свой счет

Вопрос обеспечения украинских военных все еще остро стоит. В государстве отчитываются о том, что выделяют достаточно средств. В то же время защитники продолжают покупать необходимое за свой счет.

В интервью Forbes министр финансов Сергей Марченко отметил, что не понимает, откуда у военных проблемы с обеспечением. Он отметил, что на оборонный и сектор безопасности сектора ежедневно выделяют по 5 миллиардов гривен, передает 24 Канал.

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Всего должно было хватать

Ежедневно мы тратим на сектор безопасности и обороны 5 миллиардов гривен. Каждый день войны. Кто еще выделяет? Говорят, местные бюджеты и органы местного самоуправления,

– начал он.

Марченко отметил, что сочли их возможность на год. Она колеблется от 15 до 20 миллиардов гривен. По его словам, если все органы местного самоуправления, все мэры сбросятся, то средств хватит на продление 4 дней войны.

При всем уважении к волонтерам, никакие другие неправительственные организации и близко не стоят с возможностями государства по обеспечению Вооруженных Сил,

– подчеркнул он.

Соответствующие цифры Марченко привел, когда его спросили о том, почему наши военные должны до сих пор за собственный счет покупать себе все необходимое и просить о помощи волонтеров.

Марченко заверил, что на военных складах должно быть достаточно как снаряжения, так и оружия. Следовательно, он призывает вопрос обеспечения защитников ставить конкретным исполнителям.

Мне сложно комментировать вещи, которые я сам не понимаю. Я сам не понимаю, почему мы до сих пор обеспечиваем в складчину военнослужащих,

– отметил министр.

Тем временем командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский дал интервью. В нем он отметил, что следующий год для наших защитников будет сложнее.

Враг будет пытаться сдержать ВСУ

Он отметил, что Силы обороны стремятся освободить территории, а также закончить боевые действия. Между тем, российские захватчики будут делать все возможное и невозможное, чтобы этого не произошло.

Мы должны заканчивать ведение боевых действий и освобождение наших территорий. И чем ближе к выполнению этой задачи, главной цели – выхода на наши границы, она будет еще сложнее. Враг об этом знает и будет творить все для того, чтобы мы эту задачу не выполнили. Поэтому, как говорится, нам – удачи, ну, а им – они свой выбор сделали. Поэтому я говорю, что год будет тяжелый,

– объяснил Тарнавский.

В то же время, он не ответил на вопрос, реально ли в 2024 году завершить войну. По словам Тарнавского, для Украины важно не просто "завершить" войну, но и победить в ней.