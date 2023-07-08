Почему война России с Украиной не затянется на годы: в Офисе Президента указали немаловажную деталь

Михаил Подоляк заявил, что война России с Украиной не может затянуться на годы. Хотя бы учитывая ресурсы обеих стран.

Советник главы Офиса Президента Подоляк подчеркнул, что ресурсы Украины растут. К сожалению, пока Украина не получает быстро те или иные компоненты, необходимые для ведения боевых действий. В то же время Подоляк спрогнозировал, что темпы будут только расти.

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Просто до войны никто не производил десятки тысяч снарядов в месяц, а сейчас совсем другое восприятие нужд ВПК и готовится необходимый объем вооружений,

– подчеркнул советник главы ОП.

Подоляк подчеркнул, что ресурсы России в это время продолжают сокращаться. Пока российские оккупанты потеряли фактически все, что имели до полномасштабного вторжения. Между тем, чтобы пополнить запасы материала для изготовления оружия и ракет, находящейся под санкциями стране-террористке необходимо пытаться искать хоть кого-то на рынке.

Россия несет колоссальные потери

Российские оккупанты терпят колоссальные потери в Украине. По состоянию на 8 июля известно, что на концерт к Кобзону отправились уже 233 440 оккупантов. Кроме того, было уничтожено много оружия и техники.

Владимир Зеленский во время визита в Болгарию заявил, что Украина уничтожила самую боеспособную часть армии России. Оккупанты сами признают, что количество их "двухсотых" постоянно растет. В частности, один из пленных захватчиков рассказал, что из целого взвода осталось всего несколько человек.

Часто захватчиков забирает "хлопок", показывающий, что у них нет никакого будущего на временно оккупированных территориях Украины. Также действует и friendly fire. В частности, недавно оккупанты случайно уничтожили собственные передовые позиции.

Российские захватчики не имеют никаких шансов на успех. Украинские герои освободят все населенные пункты Украины. Вместе с украинским флагом вернется туда безопасность для всех местных жителей. Контрнаступление ВСУ уже продолжается. Наши воины имеют успех.