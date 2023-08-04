"Научили ездить за рулем, а машину не дали": Свитан объяснил изменение тактики контрнаступления
По данным The New York Times, ВСУ сменили американскую тактику на ту, которую использовали ранее. Но украинская армия это сделала потому, что союзники научили воевать украинских солдат под прикрытием самолетов и ракет. Однако ни самолеты, ни ракеты не дали.
Об этом 24 Каналу заявил полковник запаса ВСУ, военный эксперт, лётчик-инструктор Роман Свитан. Он отметил, что Вооруженные Силы Украины вернулись к тактике, где боевые задания выполняют маленькие тактические группы под прикрытием техники и оружия.
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"Это, если вас научили ездить на машине, но машину не дали. Что вы будете делать – пойдете пешком. Другого варианта нет. Хотите быстрее, качественнее – дайте самолеты, ATACMS и станцуем вальс с несколькими группами", – заявил военный эксперт.
Однако сейчас украинским армейцам приходится применять старый "дедовский" метод, которым пользовались еще сотню лет назад – окопную войну. В таком режиме Украина сражается с начала российско-украинской войны.
"А то, что научили нас воевать с самолетами и ракетами – очень благодарим. Мы ждем самолеты, ракеты", – отметил Свитан.
Почему украинская армия изменила тактику во время контрнаступления: смотрите видео
Как ВСУ могут выбить россиян
Городской голова Мелитополя Иван Федоров заявил, что оккупанты настроили вокруг города 3 – 4 линии обороны и построили чуть ли не подземные города, пока ВСУ ждали технику от Запада. Полковник ВСУ в запасе отметил, что россиянам дали время зарыться. А, мол, после этого союзники решили предоставить Украине технику.
9 месяцев дали "родить" россиянам систему обороны. Единственный механизм уничтожения таких систем – окружение, полуокружение оперативное. Дальнобойные системы поражения. Не будем мы своими ребятами рисковать,
– сказал летчик-инструктор.
После оцепления и перекрытия поставок, у любого подразделения врага останется запаса всего на неделю или две – у россиян не будет снарядов.
"Есть механизмы, они будут использоваться – тактические, оперативные приемы. Проблем больших нет. Надо много времени для выполнения задач", – подчеркнул Роман Свитан.
Контрнаступление ВСУ: что пишут на Западе
- The New York Times пишет, что западные партнеры обеспокоены тем, что ВСУ вернулись к старой тактике. Ведь это требует быстрого расходования боеприпасов.
- The Washington Post считают, что на фронте "признака значительного прорыва пока нет". Мол, главная линия обороны российских оккупантов остается еще впереди. Журналисты отмечают, что украинские защитники хотят продвинуться на Юг, а также прервать сухопутный коридор россиян в Крым.
- Британская разведка предположила, что быстрому контрнаступлению ВСУ мешает растительность, которая растет на украинских полях. Заросли помогают россиянам замаскировать их оборонные позиции и затрудняют очистку минных полей.