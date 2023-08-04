"Научили ездить за рулем, а машину не дали": Свитан объяснил изменение тактики контрнаступления

По данным The New York Times, ВСУ сменили американскую тактику на ту, которую использовали ранее. Но украинская армия это сделала потому, что союзники научили воевать украинских солдат под прикрытием самолетов и ракет. Однако ни самолеты, ни ракеты не дали.

Об этом 24 Каналу заявил полковник запаса ВСУ, военный эксперт, лётчик-инструктор Роман Свитан. Он отметил, что Вооруженные Силы Украины вернулись к тактике, где боевые задания выполняют маленькие тактические группы под прикрытием техники и оружия.

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"Это, если вас научили ездить на машине, но машину не дали. Что вы будете делать – пойдете пешком. Другого варианта нет. Хотите быстрее, качественнее – дайте самолеты, ATACMS и станцуем вальс с несколькими группами", – заявил военный эксперт.

Однако сейчас украинским армейцам приходится применять старый "дедовский" метод, которым пользовались еще сотню лет назад – окопную войну. В таком режиме Украина сражается с начала российско-украинской войны.

"А то, что научили нас воевать с самолетами и ракетами – очень благодарим. Мы ждем самолеты, ракеты", – отметил Свитан.

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Городской голова Мелитополя Иван Федоров заявил, что оккупанты настроили вокруг города 3 – 4 линии обороны и построили чуть ли не подземные города, пока ВСУ ждали технику от Запада. Полковник ВСУ в запасе отметил, что россиянам дали время зарыться. А, мол, после этого союзники решили предоставить Украине технику.

9 месяцев дали "родить" россиянам систему обороны. Единственный механизм уничтожения таких систем – окружение, полуокружение оперативное. Дальнобойные системы поражения. Не будем мы своими ребятами рисковать,

– сказал летчик-инструктор.

После оцепления и перекрытия поставок, у любого подразделения врага останется запаса всего на неделю или две – у россиян не будет снарядов.

"Есть механизмы, они будут использоваться – тактические, оперативные приемы. Проблем больших нет. Надо много времени для выполнения задач", – подчеркнул Роман Свитан.

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