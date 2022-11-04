Почему потери оккупантов стремительно растут: эксперт привел важные исторические параллели

За последнюю неделю российские оккупационные войска несут беспрецедентные потери. 29 октября количество погибших достигло 950 человек в сутки, и с тех пор статистика не падает. Это свидетельствует о том, что Россию ждет серьезное стратегическое поражение в Украине.

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Петр Черник. Ранее Генштаб сообщил, что скоро потери оккупантов приблизятся к 75 тысячам военных.

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Неизбежное поражение России

Черник отметил, что поражение РФ становится очевиднее, если провести исторические параллели с потерями других стран в прошлых войнах и вооруженных конфликтах:

Соединенные Штаты во время войны во Вьетнаме за 11 лет потеряли 58 тысяч личного состава.

Советский Союз во время войны в Афганистане за 10 лет потерял (тогда общая численность населения Советского Союза составляла более 250 миллионов человек) потерял 14,5 тысячи личного состава.

Сербия во время войны на Балканах (после распада Советского Союза) за почти 10 лет потеряла 35 тысяч личного состава.

Австралия и Индия во время Второй Мировой войны за шесть лет потеряли соответственно 23 тысячи и 36 тысяч личного состава.

США за 20 лет пребывания в Афганистане потеряли 2,5 тысячи военнослужащих.

Это очень важные параллели, они критичны, чтобы мы понимали, насколько серьезное стратегическое поражение терпит РФ. И она неизбежно ее испытывает,

– считает аналитик.

Врага нужно уничтожать

Россияне терпят существенный ущерб и военной технике. С начала войны из 3300 машин ВСУ уже уничтожили более 2700. Черник отмечает, что эти показатели также беспрецедентен со времен Второй Мировой войны.

Резкое увеличение числа погибших оккупантов связывают с прибытием в Украину российских мобилизантов. Однако Петр Черник считает, что неважно, кто среди погибших – мобилизанты или штатная армия – это враг и его нужно уничтожать.

"Враг пришел убивать нас, какая разница, кто они такие. Здесь нет предмета для дискуссии", – подчеркнул эксперт.

Петр Черник привел исторические параллели, которые дают надежду на скорое поражение России: смотрите видео

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