Почему потери оккупантов стремительно растут: эксперт привел важные исторические параллели
За последнюю неделю российские оккупационные войска несут беспрецедентные потери. 29 октября количество погибших достигло 950 человек в сутки, и с тех пор статистика не падает. Это свидетельствует о том, что Россию ждет серьезное стратегическое поражение в Украине.
Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Петр Черник. Ранее Генштаб сообщил, что скоро потери оккупантов приблизятся к 75 тысячам военных.
Обратите внимание Мало достижений, много потерь: в ISW проанализировали российские атаки на Угледар и Бахмут
Неизбежное поражение России
Черник отметил, что поражение РФ становится очевиднее, если провести исторические параллели с потерями других стран в прошлых войнах и вооруженных конфликтах:
- Соединенные Штаты во время войны во Вьетнаме за 11 лет потеряли 58 тысяч личного состава.
- Советский Союз во время войны в Афганистане за 10 лет потерял (тогда общая численность населения Советского Союза составляла более 250 миллионов человек) потерял 14,5 тысячи личного состава.
- Сербия во время войны на Балканах (после распада Советского Союза) за почти 10 лет потеряла 35 тысяч личного состава.
- Австралия и Индия во время Второй Мировой войны за шесть лет потеряли соответственно 23 тысячи и 36 тысяч личного состава.
- США за 20 лет пребывания в Афганистане потеряли 2,5 тысячи военнослужащих.
Это очень важные параллели, они критичны, чтобы мы понимали, насколько серьезное стратегическое поражение терпит РФ. И она неизбежно ее испытывает,
– считает аналитик.
Врага нужно уничтожать
Россияне терпят существенный ущерб и военной технике. С начала войны из 3300 машин ВСУ уже уничтожили более 2700. Черник отмечает, что эти показатели также беспрецедентен со времен Второй Мировой войны.
Резкое увеличение числа погибших оккупантов связывают с прибытием в Украину российских мобилизантов. Однако Петр Черник считает, что неважно, кто среди погибших – мобилизанты или штатная армия – это враг и его нужно уничтожать.
"Враг пришел убивать нас, какая разница, кто они такие. Здесь нет предмета для дискуссии", – подчеркнул эксперт.
Петр Черник привел исторические параллели, которые дают надежду на скорое поражение России: смотрите видео
Потери России во время войны: последние события
- По словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, за 8 месяцев войны РФ потеряла более 270 самолетов. Это вдвое больше того количества самолетов, которые Россия потеряла в войне в Афганистане.
- В оккупированном Мелитополе прогремели взрывы на одной из первых военных баз оккупантов – захваченном предприятии "Рефма". В его цехах россияне разместили военную технику, а в офисных помещениях – штаб-квартиру ФСБ. В результате взрывов разрушены 3 верхних этажа офисного здания и ангар, где размещалось 80 единиц вражеской техники.