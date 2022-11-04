Почему потери оккупантов стремительно растут: эксперт привел важные исторические параллели

4 ноября 2022 , 15:40
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За последнюю неделю российские оккупационные войска несут беспрецедентные потери. 29 октября количество погибших достигло 950 человек в сутки, и с тех пор статистика не падает. Это свидетельствует о том, что Россию ждет серьезное стратегическое поражение в Украине.

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Петр Черник. Ранее Генштаб сообщил, что скоро потери оккупантов приблизятся к 75 тысячам военных.

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Неизбежное поражение России

Черник отметил, что поражение РФ становится очевиднее, если провести исторические параллели с потерями других стран в прошлых войнах и вооруженных конфликтах:

  • Соединенные Штаты во время войны во Вьетнаме за 11 лет потеряли 58 тысяч личного состава.
  • Советский Союз во время войны в Афганистане за 10 лет потерял (тогда общая численность населения Советского Союза составляла более 250 миллионов человек) потерял 14,5 тысячи личного состава.
  • Сербия во время войны на Балканах (после распада Советского Союза) за почти 10 лет потеряла 35 тысяч личного состава.
  • Австралия и Индия во время Второй Мировой войны за шесть лет потеряли соответственно 23 тысячи и 36 тысяч личного состава.
  • США за 20 лет пребывания в Афганистане потеряли 2,5 тысячи военнослужащих.

Это очень важные параллели, они критичны, чтобы мы понимали, насколько серьезное стратегическое поражение терпит РФ. И она неизбежно ее испытывает,
– считает аналитик.

Врага нужно уничтожать

Россияне терпят существенный ущерб и военной технике. С начала войны из 3300 машин ВСУ уже уничтожили более 2700. Черник отмечает, что эти показатели также беспрецедентен со времен Второй Мировой войны.

Резкое увеличение числа погибших оккупантов связывают с прибытием в Украину российских мобилизантов. Однако Петр Черник считает, что неважно, кто среди погибших – мобилизанты или штатная армия – это враг и его нужно уничтожать.

"Враг пришел убивать нас, какая разница, кто они такие. Здесь нет предмета для дискуссии", – подчеркнул эксперт.

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Автор: Вікторія Грабовська