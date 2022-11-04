Про це 24 каналу розповів військовий експерт Петро Черник. Раніше Генштаб повідомив, що скоро втрати окупантів наблизяться до 75 тисяч військових.

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Неминуча поразка Росії

Черник зазначив, що поразка РФ постає очевиднішою, якщо провести історичні паралелі з втратами інших країн в минулих війнах та збройних конфліктах:

  • Сполученні Штати під час війни у В’єтнамі за 11 років втратили 58 тисяч особового складу.
  • Радянський Союз під час війни в Афганістані за 10 років втратив (тоді загальна чисельність населення Радянського Союзу складала понад 250 мільйонів людей) втратив 14,5 тисяч особового складу.
  • Сербія під час війни на Балканах (після розпаду Радянського Союзу) за майже 10 років втратила 35 тисяч особового складу.
  • Австралія та Індія під час Другої Світової війни за шість років втратили відповідно 23 тисячі та 36 тисяч особового складу.
  • США за 20 років перебування в Афганістані втратили 2,5 тисячі військовослужбовців.

Це дуже важливі паралелі, вони критичні, щоб ми розуміли, наскільки серйозну стратегічну поразку зазнає РФ. І вона неминуче її зазнає,
– вважає аналітик.

Ворога треба знищувати

Росіяни зазнають суттєвих збитків й військової техніки. Від початку війни з 3300 машин ЗСУ вже знищили понад 2700. Черник наголошує, що ці показники також безпрецедентні з часів Другої Світової війни.

Різке збільшення кількості загиблих окупантів пов’язують з прибуттям в Україну російських мобілізантів. Проте Петро Черник вважає, що немає значення, хто серед загиблих – мобілізанти чи штатна армія – це ворог і його треба знищувати.

"Ворог прийшов убивати нас, то яка різниця, хто вони такі. Тут немає предмета для дискусії", – наголосив експерт.

Петро Черник навів історичні паралелі, які дають надію на швидку поразку Росії: дивіться відео

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