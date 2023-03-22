Это репутационная игра: почему демократии мира должны обеспечить победу Украины

Несмотря на солидарность с Украиной, многие мировые лидеры достаточно осторожны в своих попытках не пересечь "красные линии" Путина. Однако последствия недостаточной помощи Украине сегодня будут тяжелыми и долговременными.

Преимущества агрессивного подхода к агрессору

Экономисты давно понимают вред бездействия. В 1982 году Дэвид Крепс и Роберт Уилсон опубликовали фундаментальное исследование, где показали, что решительные действия против соперника могут быть необходимы, несмотря на цену таких действий.

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Они утверждали, что стратегическое взаимодействие следует рассматривать не само по себе, а как часть повторяющейся игры, в которой подобные конфликты могут возникать в будущем.

В таких сценариях, на первый взгляд, агрессивный подход может помочь заслужить репутацию жесткого и решительного игрока, что принесет долгосрочную выгоду путем сдерживания будущих оппонентов. Например, профсоюз может призвать к забастовке, чтобы завоевать себе репутацию готовой к радикальным действиям, таким образом повысив шансы на то, что менеджмент согласится с его требованиями в предстоящих переговорах.

Репутационный принцип является ключевым для оценки ответа Запада на российскую агрессию против Украины. На кону не только судьба мужественного украинского народа, но и репутация всего демократического мира с учетом его обязательств защищать свои ценности и международное право.

Возможно, именно слабая репутация Запада до 24 февраля 2022 года и вдохновила президента России Владимира Путина на полномасштабное вторжение. Ответ на аннексию Россией Крыма, развязанную ею войну на Донбассе и зверства в Сирии был довольно дряблым. Европа продолжала платить России миллиарды за нефть и газ и одобрила строительство "Северного потока-2". Имидж "мягкого" Запада лишь усилился благодаря фокусировке США преимущественно на внутренней политике во время президентства Дональда Трампа, выходе союзников из Афганистана и несогласии между членами НАТО.

Единственный способ сдержать Путина

Сегодня, когда Россия начала самую кровавую захватническую войну в Европе со времен Второй мировой, для Запада очень важно восстановить свою репутацию сильного и сплоченного защитника демократии. Ставки очень высоки.

Во-первых, если вторжение России в Украину будет успешным, оно точно на этом не остановится. Российская пропагандистская машина сегодня несется на всех парах в бездну коллективного империалистического заблуждения. Путин сравнивал себя с Петром I, уличные лозунги утверждают, что у России нет границ, а ТВ-"эксперты" регулярно размышляют над "денацификацией" Польши, стран Балтии и других бывших советских республик. Демонстрация силы – едва ли не единственный способ сдерживания фашистской России, поскольку это язык, на котором она разговаривает и понимает.

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Во-вторых, Россия – это не единственная страна, угрожающая своим соседям. Диктаторы по всему миру наблюдают за развитием событий в Украине. Иран много заработал на поставках своих дронов в Россию, поскольку получил современное военное оборудование. Вероятно, он также близок к созданию ядерного оружия, которое станет для него еще более ценным, если российский ядерный блеф сработает.

Напряжение вокруг возможного вторжения Китая в Тайвань достигло самого высокого в современной истории уровня, а военные игры показывают, что его последствия будут катастрофическими. Наконец, угроза из Северной Кореи за последние годы также выросла что повысило тревожность в Японии и Южной Корее и требует новой оборонной архитектуры. В будущем, рассматривая собственную военную агрессию, эти режимы, безусловно, учтут, насколько хорошо или плохо для России закончится ее нынешняя война. Непреклонная поддержка Западом Украины в ее борьбе за независимость будет склонять их к сдержанности и осторожности.

Миру угрожает длительное противостояние

Конечно, российское руководство, вероятно, тоже озабочено сохранением своей репутации мировой сверхдержавы. Унизительные поражения, которые испытала российская армия в Украине, уже сильно подорвали этот имидж. Перспектива потери международного влияния, несомненно, неприятна Путину и может быть одной из главных причин, почему он продолжает агрессивную войну.

В ситуации, когда обе стороны защищают свою репутацию, анализ Крепса и Уилсона предполагает, что может возникнуть длительное противостояние, когда каждая из сторон будет пытаться заставить другую отступить первой. Россия будет продолжать войну, пока будет верить, что имеет реальные шансы на победу. Но продолжительная война была бы разрушительной для Украины и мира. Поэтому, чтобы остановить ее быстро, Запад должен убедить Россию, что она не может победить.

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Путин понимает, что экономические и военные ресурсы Запада значительно превышают его собственные. Для победы в Украине он, по всей вероятности, рассчитывает на свое преимущество в терпении и решительности. Действительно, есть признаки того, что люди на Западе начинают уставать от войны, а внимание общественности переключается на внутренние и экономические проблемы.

Нерешительность и постепенность также остаются: хотя западные танки наконец-то направляются в Украину, до сих пор не утверждены поставки такого жизненно необходимого оружия, как современные истребители и ракеты большой дальности, способны поражать склады и пути поставки российских войск.

Следовательно, союзники Украины должны убедить Путина в том, что время не на его стороне. Быстрая и комплексная поддержка поможет скорее положить конец этой смертоносной войне и спасти тысячи жизней. Но это также будет неоценимой инвестицией в восстановление репутации Запада как объединенной и мощной глобальной силы, полной решимости защитить демократию и ее ценности. Это будет важной инвестицией в мир и безопасность в мире.