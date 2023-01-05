Запад воспринимает Путина как ядовитую змею и избегает резких движений, – политолог о помощи Украине
В США заговорили о передаче Украине боевой бронированной машины Bradley. Запад не дает оружие быстро.
Об этом для 24 Канала рассказал политолог, социолог из Германии Игорь Эйдман. Он отметил, что Европа и США понимают – пока идет эта кровавая война, нужно помогать Украине.
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"Помощь нужно увеличивать. И это все вопросы времени. Танки будут и все эти Bradley будут. Германия тоже будет помогать. Это вопрос только времени", – сказал эксперт.
Технические факторы
По словам Эйдмана, у Германии есть много технических проблем, мешающих отправлять вооружение. Эксперт сказал, что немецкий оборонный сектор и армия были в последние годы находились в плохом положении.
"У них собственные бронетранспортеры ломаются в 90% случаях. У них ограничены возможности", – рассказал Эйдман.
Путина не хотят провоцировать
По мнению Эйдмана, Запад дает оружие для Украины с политической осторожностью и не хочет делать резких движений. Эксперт считает, что Владимир Путин должен потерять все свои ресурсы.
Путина воспринимают как сумасшедшего маньяка или ядовитую змею. Когда вы в комнате с ядовитой змеей, то опасно совершать резкие движения. Змея может наброситься и укусить. Ее нужно осторожно, но жестко задушить, – сказал Эйдман.
Политолог отметил, что ситуация развивается так, что помощь для Украины увеличивается, предоставляют новые образцы оружия. Он надеется, что сроки предоставления оружия Украине тоже устроят.
Военная помощь для Украины: последние новости
- Норвегия отправила в Украину 10 тысяч артиллерийских снарядов.
- Президент США Джо Байден подтвердил, что рассматривает отправку в Украину БМП Bradley. Руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов считает, что Украина получит эти броневики.
- Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал Украине легкие танки AMX-10 RC и бронетранспортеры АCMAT Bastion.