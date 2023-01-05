Про це для 24 Каналу розповів політолог, соціолог із Німеччини Ігор Ейдман. Він зазначив, що Європа і США розуміють – поки йде ця кривава війна, то треба допомагати Україні.

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"Допомогу треба збільшувати. І це все питання часу. Танки будуть і всі ці Bradley будуть. Німеччина теж допомагатиме. Це питання лише часу", – сказав експерт.

Технічні чинники

За словами Ейдмана, у Німеччини є багато технічних проблем, які заважають відправляти озброєння. Експерт сказав, що німецький оборонний сектор і армія були в останні роки були у поганому становищі.

"У них власні бронетранспортери ламаються у 90% випадках. У них обмежені можливості", – розповів Ейдман.

Путіна не хочуть провокувати

На думку Ейдмана, Захід надає зброю для України з політичною обережністю й не хоче робити різких рухів. Експерт вважає, що у Владімір Путін має втратити всі свої ресурси.

Путіна сприймають як божевільного маніяка чи отруйну змію. Коли ви в кімнаті з отруйною змією, то небезпечно робити різкі рухи. Змія може накинутися й вкусити. Її треба обережно, але жорстко задушити, – сказав Ейдман.

Політолог зазначив, що ситуація розвивається так, що допомога для України збільшується, надають нові зразки зброї. Він сподівається, що терміни надання зброї Україну теж влаштують.

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