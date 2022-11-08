Почему Запад обсуждает возможность переговоров с Путиным: мнение политолога

Западная пресса начала активно педалировать тему переговоров между Россией и Украиной. СМИ ссылаются на источники власти США и штаб-квартиры НАТО.

Может показаться, что Запад хочет повлиять на риторику украинской власти. Однако если бы действительно было такое намерение, мы бы значительно раньше увидели соответствующие сигналы. Об этом 24 каналу сказал политолог и аналитик Internews Украина Владислав Фарапонов.

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Почему вопрос переговоров активизировался

Как утверждает Фарапонов, на это повлияла совокупность факторов:

промежуточные выборы;

риторика некоторых кандидатов на должности в Конгрессе о том, что Украину не будут поддерживать как раньше, поэтому нужно завершать войну через переговоры;

удары по инфраструктуре, которые продолжаются.

"Мы можем только догадываться, говорил ли об этом, например, господин Салливан. Но раньше четко звучало мнение о том, что только Украине решать когда и как завершать войну. Здесь такой намек на переговоры", – отмечает политолог. В этом смысле вряд ли что-то изменилось.

Если бы Запад действительно хотел, чтобы мы такую риторику не начинали вообще, то призывы к украинской власти, чтобы она начала демонстрировать хотя бы видимость готовности к переговорам, звучали бы раньше,

– подчеркну Владислав Фарапонов.

Но было условие – непроведение референдумов, и все об этом знали. Соответственно, на следующий день были введены санкции.

"Здесь в определенной степени есть какая-то непоследовательность – либо с заявлениями, либо с санкциями. Я больше склоняюсь к тому, что с заявлениями, которые все же опираются на анонимные источники. Потому что все понимают, что санкции – это серьезная вещь, которую нельзя ввести просто так. Это россияне могут вводить их против людей, которых уже в этом мире. В США совершенно другой подход", – отмечает политолог.

Есть ли в США и Европе запрос на переговоры

По словам Фарапонова, вопрос переговоров имеет, в частности, американское измерение. Мы помним майские заявления Дональда Трампа о том, что будь он президентом – войны бы не было. Более того, на одной из встреч он очень оскандалился, заявив, что доверяет Путину, который сказал, чтобы тот в выборы не вмешивался. Де-факто Трамп подверг сомнению информацию от правоохранительных органов и всех служб, это был серьезный скандал в США.

Если говорить о европейцах – это энергетическое измерение. "Европейские политики используют отдельное выражение о том, что повышение цен – это налог на войну", – подчеркивает политолог.

Эти два измерения частично совмещаются. Переговоры выглядят самым легким путём для тех, кто не хочет разбираться в этих всех деталях,

– считает аналитик Internews.

Он уверен, что эксперты и власти должны на всех площадках демонстрировать, что с Россией нельзя договариваться. Шантаж по поводу Зерновой сделки, атаки на Одесский порт на следующий день – все это должно быть гораздо сильнее освещено западными СМИ.

"Такой дискурс был когда Россия заявила о выходе из Зерновой сделки, мол, это были какие-то технические неисправности, а не реальный шантаж. Работу в этом направлении нужно усугублять, чтобы объяснять такие детали на примерах", – говорит Фарапонов.

На самом деле, добавляет он, на Западе довольно серьезно относятся к этому соглашению, ведь для них это едва ли не единственная такая вот работающая гарантия, что Россия по крайней мере на какие-то правила готова идти, и по каким-то договоренностям действовать хотя бы в этом направлении.

Намеки на переговоры после освобождения Херсона

Существует мнение, что после освобождения Херсона – стратегического города – западные партнеры намекнут на переговоры. Как замечает Фарапонов, если бы такая позиция действительно была, то такие сигналы мы услышали бы значительно раньше.

Сейчас мы говорим с нашими партнерами не с позиции силы, а с позиции справедливости и правды. Мы воюем за свою территорию,

– акцентирует политолог и аналитик Internews.

По сути, деоккупация Херсона, части Николаевской и Запорожской областей означает возврат к статусу-кво по состоянию на 23 февраля. Позиция Украины четкая: победа – это возвращение к границам 1991 года. Такие заявления с нашей стороны звучали еще весной.

"В частности, американская администрация тоже на всех уровнях не опровергала идею о том, что Украина способна вернуть все свои территории, включая Крым, и США готовы ее в этом поддерживать", – резюмировал Владислав Фарапонов.

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США просят Украину продемонстрировать открытость

Белый дом просит украинское руководство показать открытость переговорам с Россией. По мнению экс-сотрудника СБУ Ивана Ступака, такое заявление может быть частично рассчитано на внутреннего американского потребителя. Дело в том, что в Соединенных Штатах приближаются выборы в Палату представителей. К тому же, бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что планирует баллотироваться на следующих президентских выборах. И эти факторы также нужно учитывать.

Ступак отметил, что, вероятно, визит безопасного советника США Джейка Салливана преследовал цель убедить Владимира Зеленского посетить встречу G-20, которая стартует 15 ноября в Индонезии. По его мнению, участие президента Украины в саммите действительно было бы правильным. По его словам, президент Украины должен приехать и подтвердить, что не боится российского диктатора.