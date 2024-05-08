Между анонсом и реальностью: почему западное оружие надо так долго ждать

На днях на Ставке, пожалуй, впервые озвучили одну из самых больших наших проблем – скорость поставки западного оружия в Украину. Того, которое уже анонсировано, объявлено, и все думают, что оно "вот-вот" будет в Украине.

Все не так просто

В реальности это работает не так. В реальности существует много препятствий на пути между оружием и Украиной. В цивилизованном мире все не так просто. Это в рамках "оси зла" могут встретиться и за день решить все вопросы.

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В случае западных партнеров Украины все не так просто. Первое препятствие, которое необходимо преодолеть, это политический барьер. То есть барьер представлений о "допустимости" или "недопустимости" той или иной помощи в противостоянии Украины ядерной российской империи.

Кстати, подход "давать Украине столько, чтобы иметь возможность отражать российские наступления, но не наступать самим" озвучил еще в 2014 году Збигнев Бжезинский, которого у нас почему-то до сих пор считают "антироссийским ястребом". Запрет бить американским оружием по российской территории тоже озвучивал он 10 лет назад. Как и "понимание" того, что "россияне не могут признать потерю Украины".

Вот настолько глубокие красные линии. Они до сих пор работают. А россияне еще и стремятся обновлять их новыми и новыми ядерными угрозами.

Но даже если политические ограничения не стратегические, то они могут быть сформированы электоральным процессом демократических стран. Там всегда найдется политик, который будет призывать к "взаимопониманию" с этим "приятным бункерным дедом". Они же точно "не хотят ничего плохого".

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Если же преодолеть любые политические барьеры, то начинают работать бюрократические ограничения. Заключение многочисленных контактов и все это документальное оформление часто занимает на Западе очень много времени.

А там надо что-то изготовить, потому что часто "чудо-оружие", которое торжественно обещают западные партнеры украинцам, существует только в виде прототипов. Надо теперь непосредственно что-то произвести, и это тоже требует времени.

Далее в дело вступает логистика... Поэтому не надо удивляться, что между анонсом помощи и ее поступлением может проходить очень много времени. Одна проблема – враг почему-то ждать ничего не хочет.