Больше не Польша: Зеленский изменил аэропорт для зарубежных визитов

7 июня Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Великобританию. Впервые президент Украины летел в Европу не только через Польшу.

Обычно для зарубежных поездок Зеленский использовал только польский Жешув. Впрочем, этот раз президент летел в Британию через Кишинев. Об этом свидетельствуют данные сервиса FlightAware.

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Почему Зеленский сменил аэропорт для зарубежных визитов?

По информации ресурса, утром 7 июня самолет Зеленского вылетел из польского Жешува в Кишинев, а затем направился в Лондон.

Ранее аэропорт Жешув – Ясенка был основным пунктом для международных поездок украинского президента и официальных делегаций. Именно оттуда чаще всего начинались и завершались зарубежные визиты украинских чиновников.

Почему маршрут изменили на этот раз – официально не сообщают. В то же время это произошло на фоне нового обострения в отношениях между Украиной и Польшей из-за переименования подразделения ССО в честь героев УПА.

Напомним, что 26 мая Зеленский присвоил одному из подразделений ССО название "имени Героев УПА". Решение Зеленского раскритиковали польские политики.

Заместитель главы МИД Польши выразил протест украинскому послу, а президент Польши Кароль Навроцкий призвал лишить Зеленского ордена Белого Орла.

В МИД Украины заявили, что не имели намерения оскорбить поляков. Там объяснили, что для украинских военных УПА является символом борьбы против политики Москвы.

В Киеве отметили, что сожалеют из-за скандала, ведь в последнее время Украина и Польша пытались улучшить диалог по сложным историческим темам. В частности, страны возобновили поиск и эксгумацию жертв Волынской трагедии и работу Конгресса историков.