Сила слова: как Зеленскому удается говорить так, чтобы его слушал весь мир

Владимир Зеленский совершил свое второе со времен начала полномасштабной войны с Россией международное турне. Как и Черчилль, Зеленский на протяжении всей войны, развязанной Россией против Украины, постоянно появляется на публике, выступает с речами и давно стал героем в глазах всех, кто поддерживает Украину.

Известный публицист Джеффри Салкин назвал Зеленского еврейским Уинстоном Черчиллем. Своей способностью четко, кратко и ярко доносить мысли в кризисные моменты он внушает людям уверенность и успокаивает их. Правильные слова вдохновляют их делать все необходимое для преодоления кризиса. 24 Канал проанализировал, почему Зеленского так часто сравнивают с легендарным лидером Великобритании и свободного мира.

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Смеется тот, кто смеется последний

Осенью 2019 года на встрече с блогерами в Офисе Президента на Банковой в формате off the records прозвучала мгновенно ставшая мемом фраза.

Осознаете ли вы, что наш президент – один из лучших лидеров современного мира?

– Андрей Ермак, вроде бы 20 сентября 2019 года.

Два с половиной года назад эта формулировка показалась довольно странной и даже слишком громкой. Сейчас, когда президент Украины триумфально посещает Вашингтон, а впоследствии повторяет тот же эффект в Лондоне, Париже и Брюсселе, становится очевидно, что смеялись все зря, и нам всем очень повезло, что в самые темные времена лидером страны был Владимир Зеленский, бывший комик.

И это на фоне несчастного Путина, который может посещать своего соагрессора Лукашенко. Даже Гитлер, и у того был больший выбор.

Зеленский стал первым украинским президентом, которого принял британский монарх / фото Офиса Президента

Конечно, этот феномен следует разделить для всей Украины, однако именно президент Зеленский является олицетворением сопротивления. Не зря журнал TIME, признавший персоной года "украинский дух", в центре своей уже канонической обложки разместил портрет Владимира Зеленского.

Как британская пресса сравнивает Зеленского с Черчиллем и даже воином времен Вильгельма Завоевателя

Авторитетная британская газета The Times на первой полосе номера за 9 февраля разместила фото Зеленского с жестом победы, который когда-то показал Уинстон Черчилль, а также обыграла это в тексте:

"Дайте нам крылья для свободы" – Зеленский обратился к членам парламента и встретился с королем во время исторического визита в Британию. Он напоминает Черчилля и обращается с просьбой о реактивных самолетах – и премьер-министр может выполнить его желание.

Обозреватель The Times Квентин Леттс отмечает, что выступление украинского лидера имело огромный успех, а его самого считают "воином" времен Вильгельма Завоевателя.



Обращение Зеленского в Вестминстер-холле / фото GETTY IMAGES

Исторические параллели в речи Зеленского

Сравнения с легендарным лидером прошлого века – британским премьером Уинстоном Черчиллем не просто очевидны, они везде. Имя Уинстона Черчилля во время Второй мировой войны, как и сейчас Зеленского, было у всех на устах: оно стало синонимом упорного сопротивления британцев агрессии нацистской Германии.

После разгрома Франции в 1940 году Великобритания осталась наедине с агрессором – нацистской Германией. Англичане спасли свой экспедиционный корпус, однако оказались в очень тяжелом положении – началась "Битва за Британию", которая принесла бомбовые и ракетные налеты Люфтваффе, а с ними – массовые разрушения и тысячи смертей.



Уинстон Черчилль во время осмотра войск / фото из архивов

В США в то время господствовало мнение о нейтралитете и необходимости оставаться в стороне от войны в Европе. Черчилль нашел аргументы и убедил (сначала президента Рузвельта, а затем весь американский политикум) в необходимости активных действий.

30-минутное выступление Черчилля перед Конгрессом США 26 декабря 1941 года изменило все. 81 год спустя президент Украины не только добился идентичного эффекта, но и сумел объединить представителей всех полюсов американского истеблишмента.

Американцы познакомились с одной из главных достоинств Уинстона Черчилля – пробуждать толпу,

– писала тогда Washington Post.

Сейчас такие достоинства приписывают и Зеленскому. Отметим, что Черчилль также проделал не менее опасный путь через Атлантику, чтобы обратиться за помощью к американским политикам.

И уже 8 февраля 2023 года президент Байден с трибуны Конгресса громко заявляет: Мы будем стоять с Украиной так долго, как это потребуется", повторяя знаменитые слова Черчилля.

Мы стоим вместе, защищая все, что дорого свободным людям,

– Уинстон Черчилль произносит последнее предложение своей исторической речи перед Конгрессом 26 декабря 1941 года.

Зеленский прибыл в США в милитарной форме, что является нарушением дресс-кода и одновременно подчеркивает всю уникальность ситуации, ведь идет война.

То же самое сделал Черчилль в 1942 году, когда посетил Рузвельта в siren suit. 8 декабря 2023 года Зеленский прибыл в Великобританию – на нем была все та же тактическая одежда. Он очень контрастировал с изысканными нарядами британского премьера Риши Сунака и костюмами британских парламентариев, поэтому привлекал особое внимание.

Смотрите полное видео исторического выступления Зеленского в Лондоне:

В компании с де Голлем и Манделой

Президент Украины выступил перед обеими палатами британского парламента в Вестминстер-холле и стал всего лишь шестым мировым лидером, получившим такую честь. До украинского лидера это делали генерал де Голль, Нельсон Мандела, Папа Римский Бенедикт XVI, Барак Обама и лидер бирманской оппозиции Аун Сан Суу Кием.

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Мощная речь президента Украины имела тот же эффект, который имела речь Черчилля в США. Не забыл о нем Зеленский и сейчас. Он повторил знаменитый жест "Виктори", а также вспомнил историю о кресле великого британца.

Когда мы с вами сегодня виделись, я сказал вам, что расскажу в своем выступлении в парламенте одну историю. Историю о моих ощущениях во время моего первого визита в Лондон в качестве президента осенью 2020 года. Была насыщенная программа. Их Королевское Высочество Уильям и Кэтрин. Букингемский дворец. Авианосец британских королевских ВМС. Вестминстер. Даунинг-стрит. И, конечно, военные комнаты. Там есть кресло. Известное кресло Черчилля. Работник музея улыбнулся и предложил мне сесть в это кресло. Кресло, с которого отдавались военные приказы. И спросил, что я чувствую. И я сказал, что, безусловно, что-то почувствовал. Только сейчас я знаю, что это было за чувство. Все украинцы его очень хорошо знают. Это ощущение того, как храбрость проводит тебя через самые невероятные трудности, чтобы в конце концов вознаградить тебя победой,

– Владимир Зеленский в речи 8 февраля 2023 года упоминает о легендарном кресле Черчилля.

Сейчас президент Украины находится в виртуальной копии такого кресла и несет такую же ответственность, что и 80 лет до этого Черчилль.

Речь Зеленского несколько раз прерывалась овациями, президент Украины неоднократно подчеркивал роль Великобритании в помощи по отражению российской агрессии и напомнил, что Соединенное Королевство было среди немногих, кто помог еще до начала широкомасштабного вторжения.

Зеленский умеет общаться настолько открыто, что чувствуется, что он разговаривает именно с тобой, а не с огромной аудиторией. Он умеет делать это краткими лаконичными фразами, хорошо ложащимися в заголовки новостей, посты в социальных сетях и разговоры между людьми. Поэтому его месседжи доходят не только до тех, кто слышал его лично. Его слова передают из уст в уста, люди рассказывают о них другим.

Мир после Победы

Также Зеленский призвал к формированию новой системы коллективной безопасности вместо действующей, которая окончательно себя скомпрометировала.

Мы должны сделать этот принцип превентивной помощи для тех, кому грозит агрессия, и превентивные санкции против того, кто угрожает агрессией базовым принципам мировой антивоенной политики,

– Зеленский призывает к реформам мировой системы безопасности, Вестминстер-холл, 8 февраля 2023 года.

Таким Украина видит мир после победы над россиянами.

После победы любой агрессор – независимо от размеров – будет знать, что его ждет, если он посягнет на международный правопорядок. Любой агрессор, который попытается подвинуть границы силой, нести разрушение и смерть другим народам, который попытается продолжить свою диктатуру за счет чужой крови в преступных и неспровоцированных войнах, как это делает Кремль. Любой агрессор проиграет,

– Зеленский, Вестминстер-холл, 8 февраля 2023 года.

В новой системе украинский лидер ведущее место отводит именно Великобритании.

Мир нуждается в вашем, Британия, лидерстве так же, как он нуждается в украинской храбрости,

– Зеленский призывает к решительным действиям, Вестминстер-холл, 8 февраля 2023 года.

Этими словами президент Украины попал в самое сердце британцев, ведь речь тут о несколько большем, чем про боевые самолеты (предоставление их Украине Великобританией и другими союзниками является делом времени), речь о будущем.

Уже сейчас Украина призывает определить новые правила игры и выстраивать контуры нового мира, мирного и справедливого. Мира, где не будет места агрессивной России – современном физическом олицетворении "зла".