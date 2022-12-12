Ночью сирены звучали в Центре и Востоке: Воздушные силы объяснили, с чем это связано

В ночь на 12 декабря в Киевской, Черкасской, Одесской и других регионах раздавались сигналы воздушной тревоги. Представитель командования Воздушных Сил рассказал о потенциальной опасности, которая была для жителей этих областей.

Около 00:30, 12 декабря, жители Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Харьковской, Николаевской и Одесской областей, очевидно, проснулись от того, что услышали сигналы воздушной тревоги. Юрий Игнат в эфире национального телемарафона отметил, что есть несколько типов тревог и ни один из них не стоит игнорировать.

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Виды воздушных тревог

Следует заметить, что спикер Вооруженных Сил точно не сказал, что стало причиной этого включения сигнала воздушной тревоги, однако назвал случаи, когда это делают. Вероятно, по одной из перечисленных причин включили тревогу на этот раз. Следовательно, сигнал приходится включать:

когда есть воздушная угроза;

когда поступает информация от партнеров Украины по ракетной опасности, возможному применению баллистических ракет;

когда есть информация о применении реактивных систем залпового огня – от этого вида атак страдают прифронтовые регионы.

Видим, что эти сутки прошли более или менее спокойно, в частности ночью. Однако на Востоке ведутся активные боевые действия. Противник применяет и авиацию, и другие средства,

– констатировал Игнат.

Также он напомнил, что за минувшие сутки Вооруженные Силы нанесли 14 авиационных ударов, где была сосредоточена военная и техническая сила оккупантов.

Будет ли Россия запускать ракеты из Средиземного моря

12 декабря – это День сухопутных войск Украины, поэтому следует поздравить наших защитников. Об этом также упомянул пресс-секретарь Воздушных Сил во время своего включения в телемарафон.

К теме воздушных тревог и ракетных обстрелов следует упомянуть анализ Воздушных Сил относительно того, будет ли Россия в ближайшее время запускать ракеты из Средиземного моря. Пока угрозы очередного массированного обстрела нет, ведь те корабли, которые стоят на водах с носителями, просто плавают.