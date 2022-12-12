Близько 00:30, 12 грудня жителі Київської, Житомирської, Вінницької, Черкаської, Кіровоградської, Харківської, Миколаївської та Одеської областей, очевидно, прокинулись від того, що почули сигнали повітряної тривоги. Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону зазначив, що є декілька типів тривог та жодну з них не варто ігнорувати.

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Види повітряних тривог

Варто зауважити, що спікер Збройних Сил точно не сказав, що стало причиною цього ввімкнення сигналу повітряної тривоги, однак назвав ті випадки, коли це роблять. Ймовірно, через одну з перелічених причин ввімкнули тривогу цього разу. Отже, сигнал доводиться вмикати:

коли є повітряна загроза;

коли поступає інформація від партнерів України щодо ракетної небезпеки, можливого застосування балістичних ракет;

коли є інформація про застосування реактивних систем залпового вогню – від цього виду атак потерпають прифронтові регіони.

Бачимо, що ця доба минула більш-менш спокійно, зокрема вночі. Однак на Сході країни ведуться активні бойові дії. Противник застосовує і авіацію, і інші засоби,

– констатував Ігнат.

Також він пригадав, що за минулу добу Збройні Сили завдали 14 авіаційних ударів, де була зосереджена військова та технічна сила окупантів.

Зверніть увагу! 12 грудня – це День сухопутних військ України, тому варто привітати наших захисників. Про це також згадав речник Повітряних Сил під час свого включення в телемарафон.

Чи запускатиме Росія ракети з Середземного моря

До теми повітряних тривог та ракетних обстрілів варто згадати аналіз Повітряних Сил щодо того, чи запускатиме Росія найближчим часом ракети з Середземного моря. Наразі загрози чергового масованого обстрілу немає, адже ті кораблі, які стоять на водах з носіями, просто плавають.