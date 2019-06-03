Почему не нужно платить аванс за открытие исполнительного производства

Те, кто обращался в украинские суды, знают, что выиграть дело – это только начало, главное добиться исполнения решения. Помочь в этом может Государственная исполнительная служба, где открывают исполнительное производство и ответчика заставляют выполнять решение Фемиды. До недавнего времени, за открытие такого производства нужно было платить 2% от суммы взыскания, но Конституционный Суд отменил это

Что это решение дает обычным украинцам и чем руководствовалась Фемида, принимая его, рассказала журналистке 24 канала юрист ЮФ "Мисечко и Партнеры" Яна Квасниця.

15 мая 2019 года второй сенат Конституционного Суда Украины выяснил – отвечает или нет нормам Основного закона положение ч. 2 ст. 26 Закона "Об исполнительном производстве". В этом положении говорится о подтверждении уплаты авансового взноса в размере 2% от суммы, подлежащей взысканию. Этот платеж является обязательным для открытия исполнительного производства.

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Объясняя положение Яна Квасниця отмечает, что согласно этому закону к заявлению о принудительном исполнении решения взыскатель должен добавлять квитанцию ​​об уплате авансового взноса в размере 2% от суммы, подлежащей взысканию. Правда, эта сумма не может превышать 10 минимальных размеров заработной платы. А за решения неимущественного характера – в размере одного минимального размера заработной платы с должника – физического лица и в размере двух минимальных размеров заработной платы с должника – юридического лица.

Отменяя указанную норму, суд руководствовался тем, что обязательность авансового взноса, как условие выполнения судебного решения, нарушает фундаментальные и гарантированные Конституцией права на судебную защиту, предусмотренные Конституцией,

– отмечает юрист.

Именно на государство возложена обязанность по обеспечению исполнения судебного решения. Право на судебную защиту является фундаментальным, и за счет него обеспечивается реализация и защита в судебном порядке других прав. Право на исполнение судебного решения является составляющей права на судебную защиту.

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Анализируя практику Европейского суда по правам человека, можно сказать, что этот суд в ряде решений рассматривал этот вопрос. Так, в своем решении КСУ ссылается на решение по делу Apostol vs. Georgia от 28.11.2006. В этом решении ЕСПЧ прямо указал: признание властью заявителя ответственными за инициирование исполнительных производств в отношении судебного решения в его пользу и пренебрежение им его финансового состояния были чрезмерным отягощением и привели к ограничению его права на доступ к суду такой степени, что нивелировали сущность этого права.

Положения части второй статьи 26 закона "Об исполнительном производстве", признанные неконституционными, утрачивают силу со дня принятия Конституционным Судом Украины этого решения.

Решение Конституционного Суда Украины является обязательным, окончательным и таким, что не может быть обжаловано,

– отмечает юрист.

Сейчас соответствующие разъяснения уже предоставил департамент Государственной исполнительной службы. В их письме говорится следующее: во время предъявления исполнительного документа к исполнению взыскатели не обязаны платить авансовый взнос и добавлять соответствующие квитанции к заявлениям о принудительном исполнении решения.