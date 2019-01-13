Почему провалилась идея политтехнологов Порошенко: версия эксперта

Идея штаба Петра Порошенко, что технические кандидаты будут отбирать голоса у Тимошенко и Зеленского, не сработает. Все они будут вынуждены критиковать Порошенко в силу специфики его избирательной кампании.

Об этом 24 каналу рассказал директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко.

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Стратегия политтехнологов Порошенко заключается в том, что он единственный патриот, а остальные – недопатриоты или враги. Таким образом смещаются проблемы коррупции, бедности, войны. Но месседжи Порошенко об армии, языке и вере не изменили актуальную повестку дня. Поэтому все кандидаты, даже технические, которые должны оттягивать голоса у Тимошенко, будут строить кампанию на критике действующего президента,

– считает Небоженко.

С другой стороны, по словам эксперта, Тимошенко, Зеленскому, Гриценко, Ляшко придется бороться друг с другом. Хотя Ляшко не может влезть на территорию Тимошенко и наоборот, несмотря на их сходство. Гриценко еще надо найти своего избирателя. Есть кандидат, большие деньги – Гриценко постоянно ходит по телеэфирах крупных каналов, что недешево, а электората не имеет. И региональной сети тоже. В списке кандидатов в президенты, отмечает Небоженко, будет около 25 человек, и каждый будет отбирать по проценту, прежде всего, в этой четверки. Хотя тяжелее всего будет именно Порошенко.

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"Будет час ненависти к Порошенко. Это означает следующий тупик – когда начнутся парламентские выборы, люди будут сильно настроены против того, что связано с Порошенко, что его партии будет сложно попасть в Верховную Раду. Порошенко нужно было сосредоточиться в борьбе против Тимошенко. А технические кандидаты отберут у нее немного, поскольку не Тимошенко, а Порошенко – действующий президент", – рассказывает политолог.

Однако, по мнению специалиста, президентская кампания будет слишком радикализована. Не исключены подрывы избирательных участков, столкновения, насилие.

Будет радикализация и театрализация избирательного процесса. Нападения на кандидатов, имитация покушений. Порошенко – талантливый актер. Но ему противостоит не менее талантливый комик Зеленский. Он не отнимает голоса у Порошенко, но дискредитирует двумя-тремя словами образ единого патриота, языковеда и религиоведа. Издевательство над серьезным Порошенко – это больше, чем недовольство его политикой,

– убежден Виктор Небоженко.

Напомним, президентские выборы состоятся 31 марта 2019 года. Согласно опросу, проведенному группой "Рейтинг", действующий глава государства Петр Порошенко сегодня только третий и его результат составляет всего 11,1%. Это почти вдвое меньше показателей Юлии Тимошенко – 20.8%. Владимира Зеленского поддерживают 13,4%.



По состоянию на 10 января семь человек подали документы в Центральную избирательную комиссию на участие в президентских выборах, которые состоятся в марте 2019 года. Пятеро из них Центризбирком зарегистрировал, одному в регистрации отказал, а документы еще одного пока комиссия изучает на соответствие избирательному законодательству.