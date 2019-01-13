Чому провалилася ідея політтехнологів Порошенка: версія експерта

Ідея штабу Петра Порошенка, що технічні кандидати відбиратимуть голоси у Тимошенко і Зеленського, не спрацює. Всі вони будуть змушені критикувати Порошенка через специфіку його виборчої кампанії.

Про це 24 каналу розповів директор соціологічної служби "Український барометр" Віктор Небоженко.

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Стратегія політтехнологів Порошенка полягає в тому, що він єдиний патріот, а решта – недопатріоти або вороги. Таким чином зміщуються проблеми корупції, бідності, війни. Але месиджі Порошенка про армію, мову і віру не змінили актуальний порядок денний. Тому всі кандидати, навіть технічні, які повинні відтягувати голоси у Тимошенко, будуватимуть кампанію на критиці чинного президента,

– вважає Небоженко.

З іншого боку, за словами експерта, Тимошенко, Зеленському, Гриценку, Ляшку доведеться боротися один з одним. Хоча Ляшко не може влізти на територію Тимошенко і навпаки, попри їхню схожість. Гриценко ще треба знайти свого виборця. Є кандидат, великі гроші – Гриценко постійно ходить по телеефірах великих каналів, що недешево, а електорату немає. І регіональної мережі теж. У списку кандидатів у президенти, зазначає Небоженко, буде близько 25 людей, і кожен відбиратиме по відсотку, перш за все, у цієї четвірки. Хоча найважче буде саме Порошенку.

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"Буде година ненависті до Порошенка. Це означає наступний тупик – коли почнуться парламентські вибори, люди будуть сильно налаштовані проти того, що пов'язано з Порошенком, що його партії буде складно потрапити до Верховної Ради. Порошенку потрібно було зосередитися в боротьбі проти Тимошенко. А технічні кандидати відберуть у неї небагато, оскільки не Тимошенко, а Порошенко – діючий президент",– розповідає політолог.

Водночас, на думку фахівця, президентська кампанія буде надто радикалізована. Не виключені підриви виборчих ділянок, зіткнення, насильство.

Буде радикалізація і театралізація виборчого процесу. Напади на кандидатів, імітація замахів. Порошенко – талановитий актор. Але йому протистоїть не менш талановитий комік Зеленський. Він не забирає голоси в Порошенка, але дискредитує двома-трьома словами образ єдиного патріота, мовознавця і релігієзнавця. Знущання з серйозного Порошенка – це більше, ніж невдоволення його політикою,

– переконаний Віктор Небоженко.

Нагадаємо, президентські вибори відбудуться 31 березня 2019 року. Згідно з опитуванням, проведеним групою "Рейтинг", чинний глава держави Петро Порошенко нині лише третій і його результат складає усього 11,1%. Це майже вдвічі менше за показники Юлії Тимошенко – 20.8%. Володимира Зеленського підтримують 13,4%.



Станом на 10 січня семеро осіб подали документи до Центральної виборчої комісії на участь в президентських виборах, які відбудуться у березні 2019 року. П'ятьох з них Центрвиборчком зареєстрував, одному у реєстрації відмовив, а документи ще одного наразі комісія вивчає на відповідність виборчому законодавству.