Почему Путин обвиняет Украину в убийстве Захарченко: в Кремле озвучили "аргументы"

Президент Российской Федерации Владимир Путин обвинил Украину в убийстве главаря так называемой "ДНР" Александра Захарченко на основании "расследования", которое якобы было проведено на месте взрыва в оккупированном Донецке.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает УНИАН.

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На основании той работы по выяснению обстоятельств и заказчиков этого убийства, которая ведется сейчас на месте преступления, на месте этого теракта, а также на основании других террористических актов, которые имели место в "республиках" Донбасса,

– сказал Песков.

В то же время, представитель Кремля подчеркнул, что следствие ведут местные органы в оккупированном Донецке, поэтому в Москве "опираются на ту информацию, которую получают с мест".

Напомним, вечером 31 августа в центре оккупированного Донецка возле ресторана "Сепар" прогремел взрыв, в результате которого погиб лидер боевиков так называемой "ДНР" Александр Захарченко. Впоследствии стало известно и о смерти его охранника Вячеслава Доценко с позывным "Славян", который тогда находился вместе с Захарченко.