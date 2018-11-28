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      Почему в РФ не ответили на звонок Порошенко: официальная позиция Кремля

      573 Читати новину українською
      В Москве объяснили, почему не ответили на звонок Порошенко
      В Москве объяснили, почему не ответили на звонок Порошенко / Фото из открытых источников

      В Кремле прокомментировали слова Президента Украины Петра Порошенко о том, что его телефонный звонок президенту Путину в Москве проигнорировали. В РФ говорят, запрос на разговор от Порошенко действительно был.

      Об этом со ссылкой на помощника Путина Юрия Ушакова информирует "Интерфакс".

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      Могу сказать, что запрос действительно был, но разговор не состоялся,
      – сказал он.

      По словам Ушакова, во время подготовки такого рода контактов оценивается целый ряд факторов, в частности, совместимость графиков, а также – анализ целей, которые та или другая сторона ставит перед таким разговором.

      "Вот, с учетом этого, запрос был, однако разговор не состоялся", – пояснил помощник Путина.

      Отметим, что во время интервью украинским телеканалам Петр Порошенко заявил, что собирался поговорить с президентом РФ Владимиром Путиным после захвата Россией кораблей ВМС ВС Украины, однако в Москве на его запрос не ответили.

      Что произошло в Азовском море?
      25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и в соответствии с международными нормами.
      Россия не замедлила с реакцией. В ФСБ РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.
      Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь до Мариуполя. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила два украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков. 15 украинских моряков уже арестовали в оккупированном Крыму.

       

       

      Теги: Конфликт в Азовском море Новости России Петр Порошенко Украина – Россия Новости политики Владимир Путин
      Источник: 24 Канал
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