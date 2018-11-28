Почему в РФ не ответили на звонок Порошенко: официальная позиция Кремля

В Кремле прокомментировали слова Президента Украины Петра Порошенко о том, что его телефонный звонок президенту Путину в Москве проигнорировали. В РФ говорят, запрос на разговор от Порошенко действительно был.

Об этом со ссылкой на помощника Путина Юрия Ушакова информирует "Интерфакс".

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Могу сказать, что запрос действительно был, но разговор не состоялся,

– сказал он.

По словам Ушакова, во время подготовки такого рода контактов оценивается целый ряд факторов, в частности, совместимость графиков, а также – анализ целей, которые та или другая сторона ставит перед таким разговором.

"Вот, с учетом этого, запрос был, однако разговор не состоялся", – пояснил помощник Путина.

Отметим, что во время интервью украинским телеканалам Петр Порошенко заявил, что собирался поговорить с президентом РФ Владимиром Путиным после захвата Россией кораблей ВМС ВС Украины, однако в Москве на его запрос не ответили.

Что произошло в Азовском море?

25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и в соответствии с международными нормами.

Россия не замедлила с реакцией. В ФСБ РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.

Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь до Мариуполя. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила два украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков. 15 украинских моряков уже арестовали в оккупированном Крыму.