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      Чому в РФ не відповіли на дзвінок Порошенка: офіційна позиція Кремля

      776 Читать новость на русском
      У Москві пояснили, чому не відповіли на дзвінок Порошенка
      У Москві пояснили, чому не відповіли на дзвінок Порошенка / фото з відкритих джерел

      У Кремлі прокоментували слова Президента України Петра Порошенка про те, що його телефонний дзвінок президенту Путіну у Москві проігнорували. В РФ кажуть, запит на розмову від Порошенка справді був.

      Про це з посиланням на помічника Путіна Юрія Ушакова інформує "Інтерфакс".

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      Можу сказати, що запит дійсно був, але розмова не відбулася,
      – сказав він.

      За словами Ушакова, під час підготовки такого роду контактів оцінюється цілий ряд факторів, зокрема, сумісність графіків, а також – аналіз цілей, які та чи інша сторона ставить перед такою розмовою.

      "Ось, з урахуванням цього, запит був, проте розмова не відбулась", – пояснив помічник Путіна.

      Зазначимо, що під час інтерв'ю українським телеканалам Петро Порошенко заявив, що збирався поговорити із президентом РФ Володимиром Путіним після захоплення Росією кораблів ВМС ЗС України, проте у Москві на його запит не відповіли.

      Що сталось в Азовському морі?25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм.

      Росія не забарилася з реакцією. У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.

      Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила два українських судна та взяла в полон 24 українських моряків. 15 із них вже заарештували в окупованому Криму.

       

       

      Теги: Новини політики Україна – Росія Конфлікт в Азовському морі Петро Порошенко Володимир Путін Новини Росії
      Джерело: 24 Канал
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