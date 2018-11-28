Чому в РФ не відповіли на дзвінок Порошенка: офіційна позиція Кремля

У Кремлі прокоментували слова Президента України Петра Порошенка про те, що його телефонний дзвінок президенту Путіну у Москві проігнорували. В РФ кажуть, запит на розмову від Порошенка справді був.

Про це з посиланням на помічника Путіна Юрія Ушакова інформує "Інтерфакс".

Читайте також: "З'їдять немовлят на сніданок": Путін цинічно висловився про українську владу

Можу сказати, що запит дійсно був, але розмова не відбулася,

– сказав він.

За словами Ушакова, під час підготовки такого роду контактів оцінюється цілий ряд факторів, зокрема, сумісність графіків, а також – аналіз цілей, які та чи інша сторона ставить перед такою розмовою.

"Ось, з урахуванням цього, запит був, проте розмова не відбулась", – пояснив помічник Путіна.

Зазначимо, що під час інтерв'ю українським телеканалам Петро Порошенко заявив, що збирався поговорити із президентом РФ Володимиром Путіним після захоплення Росією кораблів ВМС ЗС України, проте у Москві на його запит не відповіли.

Що сталось в Азовському морі?25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм.



Росія не забарилася з реакцією. У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила два українських судна та взяла в полон 24 українських моряків. 15 із них вже заарештували в окупованому Криму.