Почему в РФ откладывают запуск железнодорожной части Крымского моста

Открытие железнодорожной части Крымского моста в РФ будут откладывать и дальше, поскольку дополнительные нагрузки в виде многотонных поездов будут расшатывать и без того неустойчивую конструкцию.

В этом убежден первый заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юсуф Куркчи, передают "Крым. Реалии".

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Мы не говорим о том, что завтра или через год Крымский мост разрушится, просто конструкции такого рода должны быть стабильными. Их нестабильность не придает им устойчивости и безопасности для людей. В подтверждение этого мы с вами будем свидетелями того, что запуск железнодорожной части моста будет откладываться и дальше. Дополнительные нагрузки в виде многотонных поездов будут расшатывать этот "пластилин" рядом с автомобильным мостом,

– отметил заместитель министра.

По его словам, две конструкции будут влиять друг на друга, а нестабильность будет усиливаться.

"Никто не знает технических характеристик моста, но мы уже видели трещины на одной из его бетонных опор", – добавил Куркчи.

Он также подметил, что тектонические плиты под мостом находятся в постоянном движении, а полученные министерством данные спутниковых снимков говорят о том, что конструкция движется "постоянно или вверх, или вниз в контрольных точках, по которым делался мониторинг".

Напомним, накануне в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц показали фото, на которых видно, как Крымский мост смещается. Также в ведомстве отметили, что на переправе есть несколько критических участков, на которых собственно и происходят эти процессы. По данным МинВОТ, опасные участки наблюдаются и на острове Тузла.



В России, со своей стороны, заявили, что вышеупомянутая информация является мифом. По их убеждению, Крымский мост "будет стоять вечно".

Что такое "Крымский (Керченский) мост"?Россия построила мост через Керченский пролив, который соединяет Таманский полуостров (Краснодарский край РФ) с Керченским полуостровом (аннексированный Крым). Его протяженность составляет 19 километров. 15 мая 2018 года президент России Владимир Путин открыл сооружение, запустив движение по нему. Вместе с тем, Президент Украины Петр Порошенко заявил, что незаконное строительство российскими оккупантами Керченского моста является очередным свидетельством пренебрежения международным правом со стороны Кремля.