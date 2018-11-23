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      Чому в РФ відкладають запуск залізничної частини Кримського мосту

      309 Читать новость на русском
      Кримський міст
      Кримський міст / Фото з вільних джерел

      Відкриття залізничної частини Кримського мосту у РФ будуть відкладати й надалі, оскільки додаткові навантаження у вигляді багатотонних поїздів буде розхитувати і без того нестійку конструкцію.

      У цьому переконаний перший заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій України Юсуф Куркчі, передають "Крим. Реалії".

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      Ми не говоримо про те, що завтра або через рік Кримський міст зруйнується, просто конструкції такого роду повинні бути стабільними. Їх нестабільність не додає їм стійкості і безпеки для людей. На підтвердження цього ми з вами будемо свідками того, що запуск залізничної частини моста буде відкладатися і далі. Додаткові навантаження у вигляді багатотонних поїздів буде розхитувати цей "пластилін" поруч з автомобільним мостом,
      – зазначив заступник міністра.

      За його словами, дві конструкції будуть впливати одна на одну, а нестабільність посилюватиметься.

      "Ніхто не знає технічних характеристик мосту, але ми вже бачили тріщини на одній з його бетонних опор", – додав Куркчі.

      Він також підмітив, що тектонічні плити під мостом перебувають у постійному русі, а отримані міністерством дані супутникових знімків говорять про те, що конструкція рухається "постійно або вгору, або вниз в контрольних точках, за якими робився моніторинг".

      Нагадаємо, напередодні у Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб показали фото, на яких видно, як Кримський міст зміщується. Також у відомстві зауважили, що на переправі є декілька критичних ділянок, на яких власне і відбуваються ці процеси. За даними МінТОТ, небезпечні ділянки спостерігаються і на острові Тузла.

      У Росії, зі свого боку, заявили, що вищезазначена інформація є міфом. На їхнє переконання, Кримський міст "стоятиме вічно".

      Що таке "Кримський (Керченський) міст"?Росія збудувала міст через Керченську протоку, який з'єднує Таманський півострів (Краснодарський край РФ) із Керченським півостровом (анексований Крим). Його протяжність становить 19 кілометрів. 15 травня 2018 року президент Росії Володимир Путін відкрив споруду, запустивши рух по ньому. Водночас, Президент України Петро Порошенко заявив, що незаконне будівництво російськими окупантами Керченського мосту є черговим свідченням нехтування міжнародним правом з боку Кремля.

      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Анексія Криму Новини Криму Кримський міст
      Джерело: 24 Канал
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