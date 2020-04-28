Почему Верховный суд отложил рассмотрение дела Суркисов: объяснение Фурсы

Украинские суды могли бы легко принять решение в пользу Коломойского, и они очень бы хотели это сделать. Однако если бы они приняли такое решение, то это подорвало бы сотрудничество с МВФ, что грозит дефолтом. И это недопустимо для украинской власти, которая заботится только о рейтингах. Однако для рейтингов дефолт является очень опасным.

Они предпочли бы принять его в пользу Коломойского, но это чревато им проблемами. Но и против олигарха они также не могут принять решение. Поэтому пошли третьим путем – заявили: когда СМИ публикуют определенные предположения, будто судьям стоит посмотреть на то, что происходит в суде Лондона, то это является определенным давлением на судей. Такое мнение в эфире программы "Гуд найт Юкрейн" на 24 канале высказал инвестиционный банкир Сергей Фурса.

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По его словам, сейчас есть такая матрешка, в которую спрятаны все дела по "Приватбанку". То есть, к суду по Суркисам привязан суд о незаконности национализации "Привата", а к нему – суд по возврату банка Коломойскому.

Он пояснил, что решение суда по делу Суркисов вроде должно просто дать им деньги, но все де-факто понимают, что эти деньги не их, а Коломойского. И это открывало бы возможности для признания незаконности национализации "Приватбанка".



Братья Суркисы / Фото "Новое время"

Сергей Фурса отметил: то, что 27 апреля не состоялось ни одного решения, это позитив. Впрочем судьи не смогли принять решение в пользу Украины, хотя им показали этот иск в Лондоне, где Суркисы прямой речью говорят: "Смотрите, мы связанные лица".

"Если бы судьи Верховного суда руководствовались правосудием, то для них не было бы проблемой принять решение, что государство выиграло. Никакие желания Суркисов не должны быть довольны. Но судьи пошли другим путем, и сказали, что на них давят", – рассказал инвестиционный банкир.

Дело семьи Суркисов против Национального банка Украины: что известно

Члены семьи Суркисов пытаются в суде доказать, что не являются связанными с бывшими владельцами "Приватбанка" лицами. В НБУ убеждены, что семья Суркисов имела особые отношения с бывшими собственниками банка. А значит могла получать кредиты и размещать депозиты в банке не на рыночных условиях. Кроме того, они могли получать инсайдерскую информацию от владельцев.



Таким образом, семья Суркисов хочет отменить процедуру bail-in. Именно по этой процедуре они были признаны как лица, связанные с бывшими собственниками банка. Поэтому их депозиты были обменены на акции банка, которые позже Нацбанк выкупил за одну гривну во время национализации "Приватбанка".

По мнению Сергея Фурсы, сейчас все выглядит так, что Суркисы и Коломойский не успеют выиграть свои суды до принятия "антиколомойского" законопроекта. И добавил, что сейчас очень важно получить транш от МВФ. Даже президент Украины и Франции беседовали 27 апреля именно про этот законопроект. Поэтому вероятнее всего, что его примут.

Впрочем инвестиционный банкир отметил, что того, как Украина получает деньги от МВФ, мирового банка, ЕС, есть такой вариант, чтобы "откатить" обратно. То есть, пойти в Конституционный суд и сказать, что этот законопроект является антиконституционным.

То, что сейчас есть кризис, спасает сейчас всех налогоплательщиков. Он не позволяет украинской власти иметь возможность для маневра. Она не может идти навстречу Коломойскому. Однако когда кризис кончится, мы получим деньги МВФ, снова встанет вопрос – а почему бы еще не "завалить" Коломойского,

– прокомментировал он.

По его словам, именно депутаты из так называемой "группы Коломойского" напишут иск в Конституционный суд, и пойдут туда, указывая, что этот "антиколомойский" закон есть еще и антиконституционным. "В украинских реалиях есть такое, что Коломойский – это государство, и что против олигарха – это против Конституции", – пояснил Сергей Фурса.

Он добавил, что если нардепы "группы Коломойского" выигрывают тогда, когда Украина уже не будет так критично зависеть от сотрудничества с МВФ, то олигарх снова возобновит процесс возвращения "Приватбанка".

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Сергей Фурса рассказал, что все базируется на желании того, чтобы лондонский суд не истек. Ведь в Лондоне результат очевиден – Коломойский проиграет, а выиграет Украина. Олигарху главное не допустить этого, потому для него более всего важно удержать контроль над "Приватбанком" и забрать иск из Лондона.

Что известно про "антиколомойский" законопроект?

Законопроект называют "антиколомойским", поскольку сейчас наибольшее значение он имеет для государственного "Приватбанка" в противостоянии с бывшим владельцем – Игорем Коломойским. Сам олигарх проект закона называет не "антиколомойским", а антиукраинским.



Закон предусматривает, что собственники и экс-владельцы банка, интересы которых были нарушены из-за выведения финучреждения с рынка, могут получить возмещение ущерба только в денежной форме.



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