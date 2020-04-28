Чому Верховний суд відклав розгляд справи Суркісів: пояснення Фурси

Українські суди могли б легко прийняти рішення на користь Коломойського, і вони дуже б хотіли це зробити. Однак якби вони ухвалили таке рішення, то це підірвало б співпрацю з МВФ, що загрожує дефолтом. І це неприпустимо для української влади, яка піклується лише про рейтинги. Однак для рейтингів дефолт є дуже небезпечним.

Вони воліли б ухвалити його на користь Коломойського, але це загрожує їм проблемами. Але і проти олігарха вони також не можуть прийняти рішення. Тому пішли третім шляхом – заявили: коли ЗМІ публікують певні припущення, ніби суддям варто подивитися на те, що відбувається в суді Лондона, то це є певним тиском на суддів. Таку думку в ефірі програми "Гуд найт Юкрейн" на 24 каналі висловив інвестиційний банкір Сергій Фурса.

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За його словами, зараз є така матрьошка, в яку заховані всі справи щодо "Приватбанку". Тобто, до суду по Суркісам прив'язаний суд до незаконності націоналізації "Привату", а до нього – суд щодо повернення банку Коломойському.

Він пояснив, що рішення щодо суду у справі Суркісів начебто має просто дати їм гроші, але всі де-факто розуміють, що ці гроші не їхні, а Коломойського. І це відкривало б можливості для визнання незаконності націоналізації "Приватбанку".



Брати Суркіси / Фото "Новое время"

Сергій Фурса зазначив: те, що 27 квітня не відбулося жодного рішення, це позитив. Втім судді не змогли прийняти рішення на користь України, хоч їм показали цей позов у Лондоні, де Суркіси прямою мовою кажуть: "Дивіться, ми пов'язані особи".

"Якби судді Верховного суду керувалися правосуддям, то для них не було б проблемою прийняти рішення, що держава виграла. Жодні бажання Суркісів не мають бути задоволені. Але судді пішли іншим шляхом, і сказали, що на них тиснуть", – розповів інвестиційний банкір.

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Члени сім’ї Суркісів намагаються у суді довести, що не є пов'язаними з колишніми власниками "Приватбанку" особами. В НБУ переконані, що родина Суркісів мала особливі стосунки з колишніми власниками банку. Відтак могла отримувати кредити та розміщували депозити у банку не на ринкових умовах. Окрім того, вони могли отримувати інсайдерську інформацію від власників.



У такий спосіб родина Суркісів хоче скасувати процедуру bail-in. Саме за цією процедурою вони були визнані як особи, пов'язані з колишніми власниками банку. Тож їх депозити були обміняні на акції банку, які пізніше Нацбанк викупив за одну гривню під час націоналізації "Приватбанку".

На думку Сергія Фурси, зараз все виглядає так, що Суркіси й Коломойський не встигнуть виграти свої суди до ухвалення "антиколомойського" законопроєкту. І додав, що наразі дуже важливим є отримати транш від МВФ. Навіть президент України та Франції розмовляли 27 квітня саме про цей законопроєкт. Тому найімовірніше, що його приймуть.

Втім інвестиційний банкір зазначив, що того, як Україна отримує гроші від МВФ, світового банку, ЄС, є такий варіант, щоб "відкотити" це назад. Тобто, піти до Конституційного суду і сказати, що цей законопроєкт є антиконституційним.

Те, що зараз є криза, рятує зараз всіх платників податків. Вона не дозволяє українській владі мати можливість для маневру. Вона не може іти назустріч Коломойському. Однак коли криза скінчиться, ми отримаємо гроші МВФ, знову постане питання – а чому б ще не "завалити" Коломойського,

– прокоментував він.

За його словами, саме депутати з так званої "групи Коломойського" напишуть позов до Конституційного суду, і підуть туди, вказуючи, що цей "антиколомойський" закон є ще й антиконституційним. "В українських реаліях є таке, що Коломойський – це держава, і що проти олігарха – це є проти Конституції", – пояснив Сергій Фурса.

Він додав, якщо нардепи "групи Коломойського" виграють тоді, коли Україна вже не буде так критично залежати від співпраці з МВФ, то олігарх знову відновить процес повернення "Приватбанку".

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Сергій Фурса розповів, що все базується на бажанні того, щоб лондонський суд не закінчився. Адже у Лондоні результат є очевидним – Коломойський програє, а виграє Україна. Олігарху головне не допустити цього, тому для нього понад усе важливо втримати контроль над "Приватбанком" і забрати позов з Лондона.

Що відомо про "антиколомойський" законопроєкт?

Законопроєкт називають "антиколомойським", оскільки наразі найбільше значення він має для державного "Приватбанку" в протистоянні з колишнім власником – Ігорем Коломойським. Сам олігарх проєкт закону називає не "антиколомойським", а антиукраїнським.



Закон передбачає, що власники і ексвласники банку, інтереси яких були порушені через виведення фінустанови з ринку, можуть отримати відшкодування збитку лише у грошовій формі.



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