Почему "забор" на границе с Мексикой стал причиной "истерики" Трампа, – BBC

В субботу, 22 декабря, часть государственных учреждений в США прекратила работу из-за так называемого "шатдауна", который продлится, по словам президента США Дональда Трампа, пока члены Конгресса от Демократической партии не согласятся на выделение средств для строительства стены на границе с Мексикой. Демократы обещают преодолеть решение Трампа другим способом.

Об этом сообщили в службе BBC.

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Построить стену на границе с Мексикой – одно из ведущих предвыборных обещаний Дональда Трампа, но на этот проект нужно 5,7 миллиарда долларов. Американские законодатели не пришли к согласию относительно этой статьи расходов в бюджете страны.

Я не могу сказать вам, когда правительство снова заработает. Но я точно могу сказать, что этого не произойдет, пока мы не получим стену, или забор – как бы его не называли. Я тоже могу называть это, как угодно, но суть будет одна: это барьер для людей, которые попадают в нашу страну, и барьер для наркотиков,

– президент США.

Демократы в обеих палатах Конгресса в долгу не остались. Чак Шумер и Нэнси Пелоси заявили, что "шатдаун" начался не из-за стены, а из-за "истерики Трампа через стену". И пообещали возобновить работу правительства, когда получат большинство в нижней палате Конгресса – уже в январе 2019 года.



Чак Шумер и Нэнси Пелоси

Это большинство демократы завоевали на выборах в ноябре 2018, поэтому Трамп действительно озабочен вопросом стены, ведь вскоре даже голосование по этому поводу потеряет смысл.

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Что означает "шатдаун"?В случае полноценного "шатдауна" закроют или существенно ограничат в работе более четверти федеральных учреждений США: департаменты внутренней безопасности, транспорта, сельского хозяйства, юстиции. Около 800 тысяч государственных служащих останутся дома или будут работать без зарплаты. Впрочем, программы пенсионного обеспечения и здравоохранения, суды, военные и пограничники – не прекращают работу во время "шатдауна".