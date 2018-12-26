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      Почему "забор" на границе с Мексикой стал причиной "истерики" Трампа, – BBC

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      Трамп "устроил истерику"
      Трамп "устроил истерику" / Фото из открытых источников

      В субботу, 22 декабря, часть государственных учреждений в США прекратила работу из-за так называемого "шатдауна", который продлится, по словам президента США Дональда Трампа, пока члены Конгресса от Демократической партии не согласятся на выделение средств для строительства стены на границе с Мексикой. Демократы обещают преодолеть решение Трампа другим способом.

      Об этом сообщили в службе BBC.

      Читайте также: Стена США на границе с Мексикой: Трамп подписал важный приказ

      Построить стену на границе с Мексикой – одно из ведущих предвыборных обещаний Дональда Трампа, но на этот проект нужно 5,7 миллиарда долларов. Американские законодатели не пришли к согласию относительно этой статьи расходов в бюджете страны.

      Я не могу сказать вам, когда правительство снова заработает. Но я точно могу сказать, что этого не произойдет, пока мы не получим стену, или забор – как бы его не называли. Я тоже могу называть это, как угодно, но суть будет одна: это барьер для людей, которые попадают в нашу страну, и барьер для наркотиков,
      – президент США.

      Демократы в обеих палатах Конгресса в долгу не остались. Чак Шумер и Нэнси Пелоси заявили, что "шатдаун" начался не из-за стены, а из-за "истерики Трампа через стену". И пообещали возобновить работу правительства, когда получат большинство в нижней палате Конгресса – уже в январе 2019 года.

      Шумері, Пелоссі
      Чак Шумер и Нэнси Пелоси

      Это большинство демократы завоевали на выборах в ноябре 2018, поэтому Трамп действительно озабочен вопросом стены, ведь вскоре даже голосование по этому поводу потеряет смысл.

      Читайте также: Конца бюджетному конфликту не видно: к чему приведет "паралич" правительства в США

      Что означает "шатдаун"?В случае полноценного "шатдауна" закроют или существенно ограничат в работе более четверти федеральных учреждений США: департаменты внутренней безопасности, транспорта, сельского хозяйства, юстиции. Около 800 тысяч государственных служащих останутся дома или будут работать без зарплаты. Впрочем, программы пенсионного обеспечения и здравоохранения, суды, военные и пограничники – не прекращают работу во время "шатдауна".

      ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ВОКРУГ БЮДЖЕТНОГО КРИЗИСА В США​
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      Теги: Новости США Бюджетный кризис в США Дональд Трамп
      Источник: 24 Канал
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