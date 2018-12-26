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      Чому "паркан" на кордоні з Мексикою став причиною "істерики" Трампа, – BBC

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      Трамп "влаштував істерику"
      Трамп "влаштував істерику" / Фото з відкритих джерел

      У суботу, 22 грудня, частина державних установ США припинила роботу через так званий "шатдаун", який триватиме, за словами президента США Дональда Трампа, поки члени Конгресу від Демократичної партії не погодяться на виділення коштів для будівництва стіни на кордоні з Мексикою. Демократи обіцяють подолати рішення Трампа у інший спосіб.

      Про це повідомили у службі BBC.

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      Побудувати стіну на кордоні з Мексикою – одна з провідних передвиборчих обіцянок Дональда Трампа, але на цей проект потрібно 5,7 мільярда доларів. Американські законодавці не дійшли згоди щодо цієї статті витрат у бюджеті країни.

      Я не можу сказати вам, коли уряд знову запрацює. Але я точно можу сказати, що цього не станеться, поки ми не отримаємо стіну, чи паркан – як би його не називали. Я теж можу називати це, як завгодно, але суть буде одна: це бар'єр для людей, які потрапляють до нашої країни, і бар'єр для наркотиків,
      – президент США.

      Демократи в обох палатах Конгресу в боргу не залишилися. Чак Шумер і Ненсі Пелосі заявили, що "шатдаун" розпочався не через стіну, а через "істерику Трампа через стіну". І пообіцяли відновити роботу уряду, коли отримають більшість у нижній палаті Конгресу – вже в січні 2019 року.

      Шумері, Пелоссі
      Чак Шумер і Ненсі Пелосі

      Цю більшість демократи завоювали на виборах у листопаді 2018, тож Трамп дійсно переймається питанням стіни, адже незабаром навіть голосування з цього приводу втратить зміст.

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      Що означає "шатдаун"? У випадку повноцінного "шатдауну" зачинять або суттєво обмежать у роботі понад чверть федеральних установ США: департаменти внутрішньої безпеки, транспорту, сільського господарства, юстиції. Біля 800 тисяч державних службовців залишаться вдома або працюватимуть без зарплати. Утім, програми пенсійного забезпечення та охорони здоров'я, суди, військові та прикордонники – не припиняють роботу під час "шатдауну". 

      Останні події навколо бюджетної кризи у США
      Теги: Дональд Трамп Бюджетна криза в США Новини США
      Джерело: 24 Канал
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