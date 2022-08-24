Стиль и почерк бизнес-"разборок", – Гудков высказал свои версии убийства дугиной

Поздно вечером 20 августа на трассе под Москвой взорвалось авто дарьи дугиной – дочери идеолога "русского мира" александра дугина. Резонансное в россии убийство вполне может оказаться российской провокацией.

Такое мнение 24 каналу высказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков. Он предположил, что существует несколько вероятных версий убийства дочери александра дугина.

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Первая версия – бизнес-разборки в стиле 90-х

Как рассказал Гудков, сначала информация о взрыве автомобиля напомнила ему 90-е годы.

Когда я увидел стиль и почерк 90-х годов, сначала подумал, что это бизнес-разборки. Тогда так же ликвидировали конкурентов или мстили друг другу за то, что кто-то "кинул" в бизнесе. Бандиты делили между собой сферы влияния и взрывали друг друга в автомобилях,

– отметил политик.

По его словам, идеолог "русского мира" и его дочь посещали оккупированные территории Донецкой области.

"Туда направляются бюджетные средства, там программы и "распилы". Вполне возможно, что кто-то кому-то перешел дорогу и "кинул". А месть не заставила себя ждать", – сказал Гудков.

Вторая версия – провокация с политической целью

Однако, как отметил оппозиционер, когда российская фсб заявила о том, что раскрыла убийство и обвинила в причастности к взрыву авто Украину, возникла другая версия инцидента.

Мне стало понятно, что это все-таки провокация в политических целях,

– подчеркнул Гудков.

По его словам, провокация со взрывом автомобиля дугиной может иметь 2 цели.

Гудков не исключает, что убийство дугиной может иметь какие-то внутренние политические цели в россии , чтобы развязать репрессии против каких-то слоев населения.

, чтобы развязать репрессии против каких-то слоев населения. Или это может быть попытка скомпрометировать Украину. Мол, мало того, что украинцы обстреливают Крым, так еще и "начали террор в москве". По мнению политика, таким образом, кремль может пытаться дожать вопрос общей мобилизации.

"Шабаш" в российской госдуме

Оппозиционер добавил, что подлинные цели ликвидации дочери дугина можно будет понять 25 августа. В этот день в россии запланировали внеочередное заседание совета государственной думы, на котором должны сделать "специальное заявление" в отношении Украины.

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"российская дума – не место для принятия решений и даже не место для дискуссий. Это место шабаша. Посмотрим, что за шабаш будет у них в четверг", – сказал Гудков.

Стрим Артема Овдиенко и Геннадия Гудкова: смотрите полное видео

Подрыв авто дугиной: версии