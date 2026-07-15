Почти 50 % электроэнергии Крыма: ССО нанесли удар по Балаклавской ТЭС в Севастополе
Подпольщики Движения сопротивления совместно с подразделениями Deep Strike ССО провели операцию по нанесению удара по Балаклавской ТЭС во временно оккупированном Севастополе. Эта электростанция обеспечивает почти 50 % выработки электроэнергии для Крыма.
Об этом сообщили Силы специальных операций ВСУ.
Каковы последствия удара по Балаклавской ТЭС в Севастополе?
Военные отметили, что удар по ТЭС был нанесен еще в ночь на 14 июля.
Предварительно, в результате атаки был поврежден машинный цех с системой охлаждения одной из турбин Siemens SGT5-2000E. В случае повреждения насосного оборудования ремонт может длиться от 2 до 5 месяцев,
– подчеркнули в ССО.
Там также напомнили, что Балаклавская ТЭС – это энергетическая основа полуострова. Вместе с Таврической ТЭС в Симферополе станция обеспечивает около 90% энергопотребления Крыма.
"Это два столпа собственной генерации электроэнергии", – объяснили Силы специальных операций.
Военные подчеркнули, что стабильное электроснабжение имеет критически важное значение для узлов связи, центров управления, радиолокационных станций, средств РЭБ, систем ПВО, ремонтных заводов, Черноморского флота, военных аэродромов и другой военной инфраструктуры противника.
Поражение объектов генерации электроэнергии на крымском плацдарме существенно подрывает наступательные и оборонительные возможности армии России, снижает оперативный темп и устойчивость тылового обеспечения,
– резюмировали в ССО.