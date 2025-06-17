Почти 500 средств нападения, основная цель – Киев, – Воздушные силы о ночной массированной атаке
- Ночью 17 июня Украина подверглась очередной массированной атаке.
- Враг выпустил 472 ракеты и дроны.
- Силы ПВО обезвредили 428 средств воздушного нападения противника.
В ночь на 17 июня захватчики совершили очередной массированный обстрел Украины. Противник использовал для удара 472 дрона и ракеты.
В Воздушных силах отметили, что основным направлением атаки был Киев. В столице есть многочисленные жертвы и разрушения домов, передает 24 Канал.
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Чем ударила Россия
Военные уточнили, чем именно и в каком количестве избивали кафиры по Украине ночью. Так, враг атаковал:
- 440 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям. "Шахедов" из них около 280;
- 2 аэробаллистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал";
- 16 крылатыми ракетами Х-101 из самолетов стратегической авиации;
- 4 крылатыми ракетами "Калибр" из акватории Черного моря;
- 9 управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из самолетов тактической авиации;
- 1 противорадиолокационной ракетой Х-31П.
По предварительным данным, по состоянию на 10:00 противовоздушной обороной обезврежено 428 средств воздушного нападения противника, 262 сбиты огневыми средствами, 166 – локационно потеряны.
- 239 вражеских БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) сбиты огневыми средствами, 163 – локационно утраченные/подавленные РЭБ;
- 2 аэробаллистические Х-47 М2 "Кинжал" (1 локационно потеряна);
- 15 крылатых ракет Х-101;
- 8 управляемых авиационных ракет Х-59/69 (1 – локационная потерянная);
- 1 противорадиолокационная ракета Х-31П (локационная потерянная).
Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 10 локациях, падение обломков – в 34 локациях.