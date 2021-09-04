Почти 80% американцев поддержали вывод войск из Афганистана

Большинство американцев положительно отреагировали на вывод военных США из Афганистана. Так, решение Джо Байдена поддержали 77% населения.

Американцы не довольны тем, как Байден вывел войска

23% американцев придерживаются противоположного мнения. Об этом говорится в результатах опроса The Washington Post и телеканала ABC News.

К теме Министры 20 стран мира соберутся, чтобы обсудить ситуацию в Афганистане

При этом 52% американцев из тех, кто поддержал вывод войск, недовольны тем, как это осуществила администрация Байдена.

Американцы также оценили деятельность Байдена на посту президента в целом:

44% опрошенных одобряют его работу,

51% – оценивают ее негативно,

5% – воздержались.

Коротко о ситуации в Афганистане

15 августа боевики "Талибана" захватили Кабул после того, как местные власти фактически капитулировали.

Страны мира эвакуировали своих граждан, а тысячи афганцев бежали от жестокого режима террористов.

31 августа США завершили вывод своих войск из Афганистана. В тот день талибы заявили об "освобождении" страны и взяли под контроль аэропорт в столице.

Террористы уже формируют новое правительство, в которое войдут лидеры "Талибана". В то же время ни одной женщины среди чиновников не будет.