Почти миллион гривен: КСУ выплатил Тупицкому недополученные из-за карантина деньги

Скандальный судья Конституционного суда Украины Александр Тупицкий получил почти 1 миллион гривен, который он якобы недополучил за время карантина. Если говорить конкретнее, то Тупицкий обогатился на 903,984 гривны.

Неполученные от Конституционного суда деньги Тупицкому выплатили 30 декабря. Об этом говорится в его декларации.

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О каких недополученных деньгах идет речь

Как известно, президент Владимир Зеленский в апреле 2020 года издал указ о сокращении зарплат государственным служащим и судьям на фоне карантина. Согласно этому указу их максимальная зарплата не должна была превышать 47 230 гривен.

Однако уже в августе того же года Конституционный суд под председательством Тупицкого счел этот указ незаконным. В суде отметили, что сокращение зарплат допустимо только во время действия военного или чрезвычайного положения.

После этого Тупицкий обратился в Окружной админсуд Киева, чтобы отсудить деньги, которые он недополучил во время карантина. ОАСК 1 ноября 2021 года признал, что с 18 апреля и до 28 августа 2020 года Тупицкому не выплатили 903 984 гривен. КСУ обязали уплатить задолженность.

Отстранение Тупицкого: главное

В декабре 2020 года президент Украины Владимир Зеленский отстранил Тупицкого от должности в Конституционном суде. А в конце марта 2021 года он отменил указ президента-беглеца Виктора Януковича от 2013 года о назначении Александра Тупицкого и Александра Касминина судьями КСУ.

По закону у президента нет полномочий увольнять судей КСУ – это могут сделать только сами судьи этого суда. Сам Тупицкий и Касминин решили оспорить указ Зеленского в Верховном Суде.

В июле Верховный суд признал противоправным указ Зеленского, которым уволил Тупицкого с должности председателя Конституционного Суда.

! Тупицкий за 2020 год заработал более 3,7 миллионов гривен. Средний размер зарплаты Тупицкого составил 309 586,25 гривны. Кстати, это в несколько раз больше, чем зарабатывают министры и премьер Денис Шмигаль. Такие данные сообщили в КСУ по запросу "Радио Свободы".

Отметим, что в январе 2021 года Государственное бюро расследований сообщило Тупицкому о подозрении. Ему инкриминируют предоставление ложных показаний и подкуп свидетеля. Позже там было открыто еще одно уголовное производство по подозрению в совершении самоуправства.

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