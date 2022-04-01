Почти по всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Оккупанты продолжают бомбить украинские города. Так, примерно в 00:40 1 апреля почти во всех областях страны снова объявили воздушную тревогу.
Игнорировать сообщения о воздушной тревоге ни в коем случае нельзя. Услышав сирены, следует немедленно уходить в укрытие.
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На территории почти всей страны объявили воздушную тревогу
Из-за угрозы вражеского обстрела почти во всех областях Украины начали раздаваться сирены:
- Житомирская область;
- Киевская область;
- Винницкая область;
- Черниговская область;
- Сумская область;
- Черкасская область;
- Кировоградская область;
- Николаевская область;
- Одесская область;
- Днепропетровская область;
- Запорожская область;
- Кременчугский район Полтавской области;
- Краматорский район Донецкой области.
Всех жителей просят сохранять спокойствие и немедленно идти к ближайшему укрытию. Перед этим нужно выключить в своих домах свет, газ и погасить огонь. Кроме этого, по возможности следует сообщить о воздушной тревоге своих соседей. Также следует помочь спуститься в укрытие больным и пожилым людям.
До хранилища необходимо добраться как можно скорее. С собой советуют взять мобильный телефон. Обратите внимание, что покинуть укрытие можно только после уведомления об отмене воздушной тревоги.Обратите внимание! Актуальную информацию о воздушных тревогах в областях Украины можно просмотреть по ссылке .
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