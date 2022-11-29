За последние несколько дней украинцев предупреждали о возможной повторной массированной ракетной атаке. О вероятности таковой после полудня известили жителей всей нашей страны. По всей территории Украины – воздушная тревога, поэтому немедленно отправляйтесь в укрытие и находитесь там до отбоя.

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Откуда украинцев подстерегала угроза

Первоначально в телеграмм-каналах были сообщения о взлете нескольких Ту-95мс. Их оккупанты подняли с аэродрома "Энгельс-2". Соответствующая информация поступила в 11.25. Тогда было точно неизвестно, это тренировочные учения или возможна новая массированная атака.

Уже после озвучки воздушной тревоги появилось сообщение о взлете МиГ-31К с аэродрома Мачулищи в Беларуси. Напомним, что этот самолет – носитель ракеты "Кинжал". Ее наши силы ПВО сбить не могут, так что во время подъема этого истребителя включают сирены по всей стране.

Сразу же подчеркнем, что неизвестно, откуда украинцев подстерегает угроза. Одно лишь можно сказать на все 100%: враг максимально коварен. Ваша задача – оставаться в укрытии или другом безопасном месте до тех пор, пока не будет сигнала об отбое. Это позволит вам уберечь свою жизнь от последствий ракетного удара, если он будет.