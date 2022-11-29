Упродовж останніх кількох днів українців попереджали про можливу повторну масовану ракетну атаку. Про ймовірність такої після полудня сповістили мешканців усієї нашої країни. По всій території України – повітряна тривога, тож негайно вирушайте до укриття та перебувайте там до відбою.

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Звідки на українців чатувала загроза

Спочатку у телеграм-каналах були повідомлення про зліт кількох Ту-95мс. Їх окупанти підняли з аеродрому "Енгельс-2". Відповідна інформація надійшла об 11:25. Тоді було достеменно невідомо, чи це тренувальні навчання, чи можлива нова масована атака.

Вже після озвучення повітряної тривоги з'явилося повідомлення про зліт МіГ-31К з аеродрому Мачуліщі, що у Білорусі. Нагадаємо, що цей літак – носій ракети "Кинджал". Її наші сили ППО збити не можуть, тож під час підйому цього винищувача вмикають сирени по всій країні.

Відразу ж підкреслимо, що достеменно невідомо, звідки на українців чатує загроза. Одне лиш можна сказати на всі 100%: ворог максимально підступний. Тож ваша задача – залишатися в укритті або іншому безпечному місці доти, поки не буде сигналу про відбій. Це дозволить вам вберегти своє життя від наслідків ракетного удару, якщо він таки буде.