По всей Украине звучала воздушная тревога

16 ноября 2022 , 09:50
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Карта тревог Украины

16 ноября в Украине объявили воздушную тревогу. Сирена звучала около 30 минут.

24 канал расскажет, где объявляли воздушную тревогу и что стало причиной этого.

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В Украине звучали сирены

В 9:50 над территорией Беларуси біла замечена активность тактической авиации России. МиГ-31К потенциальный носитель гиперзвуковой ракеты "Кинжал", которую наши средства ПВО не могут перехватить. Поэтому тревоги были объявлены по всем областям Украины.

МиГ-31К обычно сопровождают 2 – 3 истребителя Су-30. Отметим, что рейсы были тренировочные и демонстрационные.

В каких областях звучала воздушная тревога

  • Запорожская,
  • Харьковская,
  • Полтавская,
  • Днепропетровская,
  • Херсонская,
  • Николаевская,
  • Донецкая,
  • Одесская,
  • Сумская,
  • Винницкая,
  • Киевская,
  • Житомирская,
  • Черниговская,
  • Кировоградская,
  • Хмельницкая,
  • Ивано-Франковская,
  • Черновицкая,
  • Закарпатская,
  • Тернопольская,
  • Львовская,
  • Ровенская,
  • Волынская,
  • Луганская области.


Где звучали тревоги в Украине 16 ноября / Карта

Ракетная атака Украины 15 ноября

  • Российские захватчики в очередной раз нанесли по Украине массовый ракетный удар. 15 ноября во многих регионах раздались взрывы.
  • Это был самый массированный ракетный обстрел Украины с начала полномасштабного российского вторжения.
    оккупанты запустили более 90 ракет. Нашим силам ПВО удалось сбить 70 ракет.
  • Россияне несколько раз ударили по Печерскому району Киева. В одном из домов, куда попала ракета, спасатели обнаружили тело погибшей женщины.
  • В результате обстрела критической инфраструктуры во всех регионах Украины возникли проблемы с электроэнергией и связью. В связи с этим по всей стране начались аварийные отключения света.
  • Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщал, что в регионе сработала система ПВО. Однако оккупанты нанесли удар и по энергетической инфраструктуре Львова, из-за чего 80% города без света и горячей воды.
  • Мэр города Андрей Садовый рассказал, что из-за атаки прекращена подача тепла в дома. В результате удара пострадал один человек, который находится в тяжелом состоянии в больнице.
  • Также оккупанты атаковали территорию Хмельницкой общины – зафиксировали 2 попадания. Впоследствии враг нанес повторный удар.
  • В Житомире россияне нанесли 2 ракетных удара по энергетическим объектам, из-за чего город остался без электроэнергии и частично без воды.

Автор: Софія Ковнір