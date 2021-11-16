Почтил военных: в Украину приехал госсек по обороне Великобритании

В Украину с рабочим визитом прибыла делегация Министерства обороны Великобритании. В частности, приехал госсекретарь по вопросам обороны Бен Уоллес.

С представителем Минобороны Британии встретился Алексей Резников – министр обороны Украины. Чиновников Резников встретил на территории министерства.

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Уоллес вместе с Резниковым возложил цветы

Иностранная делегация и представители украинского оборонного ведомства во время встречи почтили память украинских воинов. Речь идет о военных, отдавших жизнь за независимость Украины во время российско-украинской войны.

Резников и Уоллес возложили цветы к Стеле со Звоном Памяти. Деталей и ожиданий от встречи ведомство не называет.

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В Минобороны заявили, что западные партнеры предупредили Украину о возможной эскалации вооруженного конфликта с Россией. Это может произойти даже зимой 2021 года.

Резников обратился к украинцам, которые планируют зарабатывать деньги на помощи в пересечении границы незаконными мигрантами. Глава Минобороны заверил, что за это они будут "отвечать серьезно".

Глава Минобороны заявил, что важной задачей для него является развитие военно-морских способностей Бердянска. Речь идет об усилении флота новыми кораблями и катерами.

Возле сооружения зала памяти защитникам Украины обустроен плац для проведения торжественных церемониальных мероприятий и знак, где вмонтированы осколки снарядов. Ежедневный поминальный ритуал осуществляется ударами колокола, в зависимости от количества погибших в день.