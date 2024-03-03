Имели антидроновое ружье, но швырнули "калаш": как россияне защищали танк от БПЛА под Авдеевкой

Украинские операторы БПЛА продолжают уничтожать врага под Авдеевкой. Наши защитники показали видео, на котором российские оккупанты пытались сбить дрон.

Недавно 3-я отдельная штурмовая бригада поделилась кадрами боев под Авдеевкой. На видео показана попытка оккупантов защититься от украинского FPV-дрона.

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Чем завершилась атака дрона

На видео можно увидеть, как беспилотник догнал танк, на котором сверху сидели трое российских солдат. Один захватчик попытался прикрыться от атаки. Второй, находившийся посередине, держал в руках антидроновое ружье, однако не смог эффективно воспользоваться им. Третий россиянин просто швырнул в направлении дрона свой автомат Калашникова.

Россияне тщетно пытались отбить атаку FPV антидроновой ружьем или хотя бы сбить "птичку" подбрасыванием "калаша". Результат один: ликвидирована вражеская пехота и минус бронированная российская техника. Точная работа бойцов подразделения Lumiere group со 2-го мехбата Третьей штурмовой бригады,

– говорится в сообщении.

Россияне не смогли защититься от украинского FPV-дрона: видео 3 ОШБр



Похожий случай уже был

В начале февраля 2024 года на Херсонщине украинские пограничники нанесли мощный удар беспилотником по позициям российских оккупантов. Тогда захватчик тоже пытался отразить атаку антидроновой ружьем, и она так же ему не помогла.

В результате БПЛА пограничников попал в "гнездо" оккупантов. Работники Госпогранслужбы поделились видео того боя.