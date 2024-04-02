ВСУ разбили колонну танков россиян возле Авдеевки: Свитан объяснил, благодаря чему это удалось
Под Авдеевкой 30 марта украинские войска отбили масштабную механизированную атаку россиян. Защитникам Украины удалось разбить колонну оккупантов численностью 36 танков и 12 БТР.
Роман Свитан, военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе, объяснил 24 Каналу, что такой масштабный штурм бронемашин обусловлен изменением погодных условий. Отметив, что до сих пор оккупанты активно использовали пехотные штурмы.
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"Осенний и зимний период не благоприятен для вывода техники, из-за опасности застрять в болотах. Сейчас погода намного лучше и россияне могут двигаться полями", – сказал Рассвет.
Неудачная атака под Авдеевкой
Попытка россиян штурмовали украинские позиции в сторону села Тоненькое под Авдеевкой потерпела поражение.
Свитан отметил, что Украина на этом направлении держит оборону 10 лет и знает уже каждый угол.
Россияне вывели несколько десятков единиц техники: танки, боевые бронемашины. Пытались продвинуться благодаря "бронированного кулака", но получили серьезный ответ. Наши специалисты – артиллерия и беспилотники – сожгли несколько десятков единиц их техники,
– отметил военный эксперт.
Он также отметил, что благодаря увеличению количества боеприпасов на фронте украинским военным удается уничтожать полностью российскую технику.
Ситуация на фронте: основное
- Силовые подразделения Украины продолжают сдерживать российских оккупантов на всех фронтовых направлениях. Вчера, 1 апреля, зафиксировано 53 боевых столкновения. Самая сложная ситуация наблюдается на Новопавловском и Авдеевском направлениях.
- Силы обороны продолжают отражать нападения врага, нанося ему значительные потери личного состава и техники. За последние сутки Вооруженные Силы Украины уничтожили 710 оккупантов. С начала года российская армия также понесла тысячи потерь в различных типах техники и оружия, что оценивается в сотни миллионов долларов.
- По данным аналитиков DeepState, ситуация на Бахмутском направлении становится все более напряженной. Российские войска направляют основной акцент на направление Часового Яра. Юрий Федоренко отметил, что россияне используют комбинированную живую силу во время штурмов.