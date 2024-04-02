ВСУ разбили колонну танков россиян возле Авдеевки: Свитан объяснил, благодаря чему это удалось

Под Авдеевкой 30 марта украинские войска отбили масштабную механизированную атаку россиян. Защитникам Украины удалось разбить колонну оккупантов численностью 36 танков и 12 БТР.

Роман Свитан, военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе, объяснил 24 Каналу, что такой масштабный штурм бронемашин обусловлен изменением погодных условий. Отметив, что до сих пор оккупанты активно использовали пехотные штурмы.

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"Осенний и зимний период не благоприятен для вывода техники, из-за опасности застрять в болотах. Сейчас погода намного лучше и россияне могут двигаться полями", – сказал Рассвет.

Неудачная атака под Авдеевкой

Попытка россиян штурмовали украинские позиции в сторону села Тоненькое под Авдеевкой потерпела поражение.

Свитан отметил, что Украина на этом направлении держит оборону 10 лет и знает уже каждый угол.

Россияне вывели несколько десятков единиц техники: танки, боевые бронемашины. Пытались продвинуться благодаря "бронированного кулака", но получили серьезный ответ. Наши специалисты – артиллерия и беспилотники – сожгли несколько десятков единиц их техники,

– отметил военный эксперт.

Он также отметил, что благодаря увеличению количества боеприпасов на фронте украинским военным удается уничтожать полностью российскую технику.

Ситуация на фронте: основное