Бросили умирать в блиндаже: под Бахмутом наши защитники взяли в плен оккупантов из-под Москвы

Для военного руководства России их военные только цифры в статистике. Это подтверждает очередное видео с пленными. Оно ярко демонстрирует отношение к окупантам и их подготовку.

Ролик выложили защитники из 3-й ОШБр. Они под Бахмутом взяли в плен двух россиян, которые много интересного рассказали о себе и о том, как к ним относятся в стране-агрессоре.

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Бросили раненого умирать

Итак, один из пленных из Московской области. По словам оккупанта, служит он едва месяц. Ранения он получил около полуночи. И, конечно, никто его забирать не планировал, оставив в блиндаже.

И вы, с**а, пришли сюда, свой мир, н***й, наводить. У нас людей, б***ь, забирают через 15 минут после ранения, н***й. У вас, б***ь, ночь, с**а, пролежал. Так, б***ь, ценят у вас, с**а, людей. Государство и вы, б***ь, за него сражаетесь. Б***ь, долбо**ы кон***ые, б***ь!

– констатировал наш военный.

Ролик содержит много нецензурной лексики. Не рекомендуем смотреть его уязвимым, а также несовершеннолетним.

Как наши военные под Бахмутом оккупантов в плен взяли: смотрите видео

Сам оккупант не возражал. Он себе под нос бубнил, что "полный долбо** и ишак". Нашим военным захватчик рассказал, что ему 50 лет, и что у него двое детей.

История другого пленника поразила не меньше. Он отец четырех детей, которого силой бросили на фронт. Да еще и 100500 раз обманули при этом.

Хотел устроиться на работу

Другой оккупант из Мытищ, находящийся в Московской области. У него четверо детей. Старшей дочери 12 лет, а самому младшему ребенку – 2 месяца. Он рассказал, как попал на фронт. И это очень любопытная история.

Я не контрактник. Я, х*й его знает, как называется. Я в армии вообще не служил. Мне тридцать три года. У меня не было военника (военного билета – 24 Канал). Я работал в строительном магазине,

– жалуется он.

По словам оккупанта, он хотел устроиться на работу водителем. Чтобы это сделать, нужно было принести тот самый военный билет. Так что россиянин вежливо пошел в военкомат, где его "сразу же завернули".

Они нас привезли в Ростов. Типа там какое-то обучение должно быть. Они сказали, что три месяца, а по факту они дали нам 5 дней, дали из холостых пострелять и пару рожков боевых,

– пожаловался он.

Мы же констатируем, что оккупантам еще повезло. Они могли пополнить статистику потерь противника. А она уже немалая – 253 290 российских бойцов, которых удалось ликвидировать с 24 февраля 2022 года.