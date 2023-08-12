Ролик виклали захисники з 3-ї ОШБр. Вони під Бахмутом взяли у полон двох росіян, котрі багато цікавого розповіли про себе та те, як до них ставляться у країні-агресорці.

Читайте також Довго вивозили двохсотих: окупанти влаштували перестрілку між собою на Запоріжжі

Кинули пораненого вмирати

Отже, один з полонених з Московської області. За словами окупанта, служить він заледве місяць. Поранення він зазнав десь опівночі. І, ясна річ, ніхто його забирати не планував, покинувши у бліндажі.

І ви, с**а, прийшли сюди, свій мир, н***й, наводити. У нас людей, б***ь, забирають через 15 хвилин після поранення, н***й. У вас, б***ь, ніч, с**а, пролежав. Так, б***ь, цінують у вас, с**а, людей. Держава і ви, б***ь, за неї воюєте. Б***ь, довбо***и кон***і, б***ь!

– констатував наш військовий.

Увага! Ролик містить багато нецензурної лексики. Не рекомендуємо дивитися його вразливим, а також неповнолітнім.

Як наші військові під Бахмутом окупантів у полон взяли: дивіться відео

Сам окупант не заперечував. Він собі під ніс бубнів, що "повний довбо*** і віслюк". Нашим військовим загарбник розповів, що йому 50 років, і що має він двох дітей.

Історія іншого полоненого вразила не менше. Він батько чотирьох дітей, котрого силою кинули на фронт. Так ще й 100500 разів надурили при цьому.

Хотів влаштуватися на роботу

Інший окупант з Митищів, що у Московській області. У нього четверо дітей. Найстаршій доньці 12 років, а наймолодшій дитині – 2 місяці. Він розповів, як потрапив на фронт. І це дуже цікава історія.

Я не контрактник. Я, х*й його знає, як називається. Я в армії взагалі не служив. Мені 33 роки. У мене не було воєнника (військового квитка – 24 Канал). Я працював у будівельному магазині,

– бідкається він.

За словами окупанта, він хотів влаштуватися на роботу водієм. Щоб це зробити, потрібно було принести той самий військовий квиток. Тож росіянин чемно пішов до військкомату, де його "відразу ж завернули".

Вони нас привезли у Ростов. Типу там якесь навчання мало бути. Вони сказали, що три місяці, а по факту вони дали нам 5 днів, дали з холостих постріляти і пару ріжків бойових,

– поскаржився він.

Ми ж констатуємо, що окупантам ще пощастило. Вони могли поповнити статистику втрат ворога. А вона вже чимала – 253 290 російських бійців, яких вдалося ліквідувати з 24 лютого 2022 року.