Ушел на войну добровольцем: под Бахмутом погиб родной брат нардепа Сергея Евтушка

Возле Бахмута в Донецкой области погиб Игорь Евтушок – это родной брат нардепа от "Батькивщины" Сергея Евтушка. О смерти родного человека сообщил сам политик.

Защитник погиб 22 марта. Он пошел на войну добровольцем.

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Нардеп написал сообщение, посвященное брату.

Спи спокойно, родной! Покойся с миром в родной Земле, которую ты достойно защитил ценой собственной жизни,

– сказал Евтушек.



Игорь Евтушок / Фото из его фейсбука

Пошел воевать даже без опыта

Игорь пошел защищать Украину от оккупантов, хотя не имел до военного опыта. Печальное известие также опубликовали на странице главы политической партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко.

Каждый раз, когда мне приходится сообщать такие новости, я теряю часть своего сердца, своей души, своей жизни. Это каждый раз – заново. Это каждый раз несказанно больно,

– говорится в сообщении.

Друзья, родные и знакомые также выражали соболезнования в комментариях.

Погиб руководитель инициативы "Моя Языковая Устойчивость" Стороженко

В марте на фронте погиб руководитель общественной инициативы "Моя Языковая Устойчивость" Руслан Стороженко.

9 мая 2020 года он создал инициативу "Моя Языковая Устойчивость", с помощью которой хотел создать явление речевой устойчивости. Он имел мечту, чтобы украинец, когда к нему обращались по-русски, никогда не переходил на язык врага, а продолжал говорить своим.

Похоронили героя в городе Корсунь-Шевченковском 22 марта.